Apple được cho là đang chuẩn bị một loạt cải tiến đáng chú ý cho mẫu iPhone đánh dấu cột mốc 20 năm của dòng sản phẩm này, dự kiến mang tên iPhone 20 Pro. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị có thể sở hữu camera chính 200 MP, đi kèm thiết kế màn hình cong ở cả bốn cạnh. Đây được xem là những thay đổi đáng kể so với các thế hệ iPhone hiện nay. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Thông tin về camera độ phân giải cao xuất hiện trong chia sẻ của YouTuber Sam Kohl. Theo nguồn tin này, Apple có thể ứng dụng công nghệ LOFIC để cảm biến thu nhận nhiều chi tiết hơn ở những vùng sáng và tối trong cùng khung hình. Nhờ đó, hình ảnh được kỳ vọng có chất lượng tốt hơn khi chụp trong môi trường ánh sáng mạnh hoặc bóng tối sâu. Dù vậy, khả năng trang bị công nghệ này vẫn chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng.

Apple được cho là đang nghiên cứu một cảm biến camera mới.

Bên cạnh việc nâng độ phân giải, Apple được cho là đang nghiên cứu một cảm biến camera chính hoàn toàn mới. Linh kiện này có thể có kích thước lớn hơn và kết hợp với bộ xử lý tín hiệu hình ảnh thế hệ mới. Đây là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến chất lượng ảnh chụp trên thiết bị. Hiện kích thước cụ thể và nhà sản xuất cảm biến vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoại hình của iPhone 20 Pro cũng đang thu hút sự quan tâm với tin đồn về thiết kế mặt kính cong ở cả bốn cạnh. Apple được cho là đã thử nghiệm tổng cộng bốn phương án, bao gồm hai thiết kế kính cong và hai lựa chọn màn hình phẳng để dự phòng. Cách tiếp cận này cho thấy hãng vẫn đang cân nhắc phương án phù hợp trước khi chốt thiết kế. Theo các báo cáo, quá trình phát triển màn hình cong đã kéo dài khoảng ba năm.

Nếu được đưa vào sản phẩm thương mại, thiết kế này có thể sở hữu phần viền màn hình mỏng chỉ khoảng 1 mm. Chi tiết đó giúp mặt trước trông rộng hơn và tạo cảm giác không gian hiển thị liền mạch. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể thay đổi phương án thiết kế trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy, diện mạo cuối cùng của iPhone 20 Pro hiện chưa thể xác định.

Một số nguồn tin cũng nhận định Apple có thể tiếp tục duy trì Dynamic Island trên thế hệ iPhone đặc biệt này. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, hãng được cho là sẽ thu nhỏ khu vực hiển thị để tăng diện tích màn hình. Nguyên nhân có thể đến từ việc công nghệ camera ẩn dưới màn hình chưa sẵn sàng cho dòng iPhone chủ lực. Ngoài ra, thiết bị còn được đồn đoán có nút bấm vật lý và chip A21 Pro mới.

iPhone 20 Pro gây chú ý với tin đồn màn hình kính cong ở cả bốn cạnh.

Dù cảm biến 200 MP là nâng cấp đáng chú ý, độ phân giải không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng ảnh. Kích thước cảm biến và khả năng xử lý hình ảnh cũng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo chi tiết, màu sắc. Do đó, hiệu quả camera trên iPhone 20 Pro sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa phần cứng và thuật toán xử lý. Những thông số thực tế hiện vẫn chưa được Apple công bố.

Trong khi đó, màn hình cong bốn cạnh có thể là thay đổi dễ nhận ra nhất trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm. Thiết kế này hứa hẹn tạo nên diện mạo mới nếu Apple khắc phục tốt những hạn chế liên quan đến thao tác cảm ứng ở khu vực viền. Tuy nhiên, camera 200 MP, màn hình cong và các nâng cấp phần cứng khác hiện vẫn chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn. Người dùng sẽ cần chờ thêm thông tin chính thức để biết những thay đổi nào được giữ lại trên sản phẩm.