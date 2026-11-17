Các thao tác kích hoạt tính năng mở khóa bằng khuôn mặt trên iPhone Duo. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thiết kế ban đầu, mẫu điện thoại màn hình gập mới của Apple, iPhone Duo, là thiết bị vẫn sử dụng Touch ID (nhận diện vân tay) đặt ở bên hông của điện thoại. Trên thực tế, công nghệ này phần lớn đã được thay thế bằng Face ID (nhận diện khuôn mặt) trên các dòng iPhone của hãng trong nhiều năm trở lại đây.

Do những hạn chế về phần cứng, iPhone Duo khi ra mắt không hỗ trợ công nghệ Face ID. Nguyên nhân chủ yếu là thiết kế màn hình gập siêu mỏng của thiết bị không có đủ không gian để bố trí cụm cảm biến TrueDepth cần thiết cho công nghệ này.

Với phiên bản iPhone Duo, người dùng vẫn sử dụng Touch ID để mở khóa, xác thực danh tính và thực hiện thanh toán qua Apple Pay. Trong khi đó, tính năng mở khóa bằng khuôn mặt mới cho phép người dùng nhanh chóng mở khóa thiết bị bằng camera trước khi điện thoại ở trạng thái gập.

Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động nếu người dùng đã xác thực bằng Touch ID hoặc mật mã trong khoảng thời gian ngắn trước đó. Apple cũng lưu ý rằng các thao tác thanh toán qua Apple Pay và truy cập mật khẩu vẫn yêu cầu xác thực bằng Touch ID.

Ngoài ra, người dùng sẽ phải xác thực lại bằng Touch ID sau mỗi 45 phút không hoạt động. Động thái này nhằm giúp người dùng sử dụng iPhone Duo thuận tiện hơn theo thói quen đã hình thành trong nhiều năm, khi việc mở khóa iPhone chỉ đơn giản là nhìn vào màn hình.

Hơn nữa, Apple công bố không mở rộng tính năng mở khóa bằng khuôn mặt cho toàn bộ các chức năng trên thiết bị, do công nghệ này không có mức độ bảo mật tương đương Face ID.

Hiện nay, bản cập nhật iOS 27.3 đã được cung cấp cho các nhà phát triển thử nghiệm và dự kiến sớm được phát hành cho người dùng tham gia chương trình thử nghiệm beta công khai. Phiên bản chính thức sẽ được triển khai rộng rãi tới toàn bộ người dùng sau khi hoàn tất các đợt thử nghiệm tiếp theo.