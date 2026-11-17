Apple vừa phát hành bản beta iOS 27.3 dành cho nhà phát triển vào hôm 16/11, nhằm giải quyết một trong những phàn nàn lớn nhất từ người dùng về chiếc iPhone Duo mới là vẫn phụ thuộc vào công nghệ Touch ID.

Tính năng “mở khóa bằng khuôn mặt” mới cho phép người dùng mở khóa điện thoại bằng camera trước, thay vì phải chờ đợi bản nâng cấp phần cứng trong tương lai.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính năng này không phải là Face ID. Thiết kế mỏng và có thể gập lại của iPhone Duo không đủ không gian cho cụm cảm biến TrueDepth cần thiết với Face ID. Theo Bloomberg, Apple đang nỗ lực cải thiện điều này trong phiên bản iPhone Duo tiếp theo.

Trong thời gian chờ đợi, iPhone Duo vẫn sử dụng Touch ID cho các chức năng mở khóa, xác thực và thanh toán Apple Pay. Tính năng mở khóa bằng khuôn mặt mới chỉ hoạt động khi người dùng đã xác thực bằng Touch ID hoặc mật mã.

Động thái này nhằm giúp người dùng dễ dàng mở khóa thiết bị, tương tự như cách họ đã quen thuộc trong nhiều năm qua. Sự khác biệt là Apple không cho phép mở khóa bằng khuôn mặt hoạt động trên toàn bộ thiết bị do công nghệ này không an toàn bằng Face ID.

Bản cập nhật phần mềm cũng giải quyết một vấn đề khác bằng cách tích hợp tính năng cho phép điện thoại tự động khóa khi đóng nắp, một thủ thuật mà người dùng iPhone Duo đời đầu đã sử dụng.

Ngoài ra, Apple thông báo rằng hơn 200.000 ứng dụng hiện đã được tối ưu cho iPhone Duo. Các tính năng mới khác trong bản phát hành này bao gồm khả năng hỏi Siri về nội dung của một trang web, giới thiệu podcast video trong Apple Podcasts trên ứng dụng Apple TV.

Bản cập nhật phần mềm iOS 27.3 hiện đã có sẵn cho các nhà phát triển và sẽ sớm được phát hành cho người dùng thử nghiệm bản beta công khai. Sau khi hoàn tất các thử nghiệm, bản cập nhật sẽ được triển khai rộng rãi hơn cho tất cả người dùng.