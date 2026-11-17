Trụ sở của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo tổ chức vận động bảo vệ quyền sửa chữa sản phẩm Stop Planned Obsolescence (HOP), đây là vụ việc đầu tiên tại Pháp liên quan đến cáo buộc này nhằm vào Apple.

Nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết hai pháp nhân của Apple là Apple Distribution International và công ty mẹ Apple Inc. sẽ tham gia phiên tòa kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 17/6/2027. Các cáo buộc liên quan đến hoạt động của hãng trong hơn 2 năm rưỡi, từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2024.

Cụ thể, Apple bị cáo buộc đã thiết lập phần mềm trên điện thoại thông minh theo cách khiến các thiết bị thuộc một số dòng iPhone không thể được sửa chữa hoặc tân trang tại những cơ sở nằm ngoài mạng lưới được hãng ủy quyền. Theo nguồn tin trên, hành vi này bị cho là nhằm thúc đẩy người dùng mua sản phẩm mới, qua đó gia tăng doanh thu từ dòng iPhone – sản phẩm hiện đóng góp khoảng một nửa trong tổng doanh thu hơn 400 tỷ USD mỗi năm của tập đoàn.

Vụ việc được khởi động sau khi HOP nộp đơn khiếu nại Apple ngày 7/12/2022. Tổ chức này cho rằng việc hạn chế sửa chữa tại các cơ sở độc lập làm giảm quyền lựa chọn của người tiêu dùng, đồng thời có thể khiến thiết bị bị loại bỏ sớm hơn dù vẫn có khả năng tiếp tục sử dụng nếu được sửa chữa.

Apple bác bỏ cáo buộc. Trả lời giới truyền thông, đại diện tập đoàn tuyên bố hãng “kiên quyết phản đối những cáo buộc không có cơ sở”.

Cáo buộc “cố tình rút ngắn tuổi thọ sản phẩm” (planned obsolescence) chỉ các biện pháp mà nhà sản xuất bị cho là chủ động áp dụng để khiến sản phẩm nhanh lỗi thời hoặc khó tiếp tục sử dụng, qua đó thúc đẩy người tiêu dùng thay thế bằng sản phẩm mới. Vụ kiện tại Pháp sẽ tập trung làm rõ liệu các biện pháp hạn chế sửa chữa của Apple có cấu thành hành vi cản trở sửa chữa và tân trang hay không.