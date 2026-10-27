Apple bị công ty chip Trung Quốc từ chối

CXMT từ chối đề nghị của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo Wccftech, Apple từng liên hệ CXMT để tìm nguồn cung bộ nhớ DRAM với mức giá thấp hơn Samsung, SK Hynix và Micron. Tuy nhiên, nhà sản xuất Trung Quốc không đồng ý với điều kiện thương mại mà nhà sản xuất iPhone đề xuất.

Một doanh nghiệp sản xuất máy chủ tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng gặp tình huống tương tự. Công ty này muốn mua chip nhớ DDR5 nhưng không đạt được thỏa thuận với CXMT.

Thông tin xuất hiện khi nhiều nhà sản xuất linh kiện đang cạnh tranh để giành đơn hàng từ Apple. Những hợp đồng dài hạn với công ty Mỹ thường mang lại nguồn doanh thu ổn định và sản lượng tiêu thụ lớn.

Tuy nhiên, CXMT lại lựa chọn ưu tiên thị trường trong nước. Nhu cầu chip nhớ từ các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng nhanh, khiến công ty không cần giảm giá để tìm thêm khách hàng quốc tế.

Ông Wu Chin-jung, cựu Tổng giám đốc Microdrive Technology và chuyên gia theo dõi ngành bán dẫn, nhận định chiến lược của CXMT gắn với mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn cung DRAM nước ngoài.

Theo ông, doanh nghiệp đang ưu tiên đáp ứng tiêu thụ trong nước trước khi mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế. Đây có thể là nguyên nhân khiến CXMT không chấp nhận điều kiện mua hàng của Apple.

Nhận định này cũng được một số chuyên gia ngành bán dẫn chia sẻ. Ông Huang Mao-yuan, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu Yole, cho rằng chỉ riêng việc đáp ứng số lượng DRAM của Trung Quốc đã là thách thức lớn đối với CXMT.

Theo ước tính của ông, quá trình xây dựng năng lực cung ứng đủ cho thị trường nội địa có thể kéo dài tới 10 năm.

Về năng lực sản xuất, CXMT được dự báo bổ sung khoảng 100.000 tấm wafer DRAM/tháng trong vòng một năm tới. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng số lượng đơn hàng đang tăng nhanh.

Song, công ty vẫn đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ. Một trong những lĩnh vực khó khăn nhất là bộ nhớ băng thông cao HBM, loại linh kiện được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý AI.

Đối với Apple, việc không đạt thỏa thuận với CXMT có thể khiến công ty tiếp tục phụ thuộc vào các nhà cung cấp truyền thống trong giai đoạn giá bộ nhớ tăng cao.

CXMT hiện chưa xác nhận công khai việc từ chối cung cấp chip cho Táo khuyết. Cả 2 bên cũng chưa lên tiếng về khả năng tiếp tục đàm phán hợp đồng mới.

Những thông tin hiện tại chủ yếu cho thấy sự thay đổi trong tương quan cung cầu của thị trường DRAM. Khi năng lực sản xuất còn hạn chế, một số nhà cung cấp có thể ưu tiên khách hàng hiện tại thay vì giảm giá để giành những hợp đồng mới.