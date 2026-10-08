Apple bắt tay LG làm thiết bị nhà thông minh

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Kế hoạch nhà thông minh Apple vừa lộ thêm một mảnh ghép qua bài viết ngày 6/10 của phóng viên Mark Gurman trên Bloomberg. Dựa vào những hồ sơ LG mới nộp lên cơ quan quản lý, Gurman cho biết hai hãng đã bắt tay phát triển nhiều thiết bị cho ngôi nhà thông minh. Danh sách gồm chuông cửa thông minh, bộ điều nhiệt thông minh, khóa chốt cửa thông minh, camera an ninh đặt trong nhà và ngoài trời, cùng một mẫu camera gắn đèn pha chiếu sáng.

Theo Bloomberg, những thiết bị này sẽ không mang biểu tượng quả táo quen thuộc mà bán ra dưới thương hiệu LG. Hãng nhận phần sản xuất, đồng thời kiêm luôn khâu hỗ trợ người dùng sau khi bán.

Bloomberg cho rằng Apple sẽ công bố loạt sản phẩm nhà thông minh vào tuần tới, và những thiết bị của LG nhiều khả năng xoay quanh một bộ điều khiển trung tâm mới mà Apple đã ấp ủ trong vài năm. Đi kèm còn có thể có HomePod Mini bản làm mới cùng một hộp giải mã TV thế hệ mới. Gộp lại, những món đồ này cho thấy Apple muốn dựng một hệ thống thiết bị kết nối lớn hơn trong gia đình, thay vì chỉ bán lẻ từng chiếc loa hay hộp TV như trước.

Cũng theo Bloomberg, cho biết các thiết bị mang thương hiệu Apple dự kiến sớm lên kệ, trong khi phụ kiện LG cần ít nhất vài tháng nữa mới xuất hiện trên thị trường. Báo cáo không nêu giá bán, cấu hình chi tiết hay danh sách quốc gia phân phối, nên hiện chưa rõ khi nào khách hàng tại Việt Nam có thể mua những thiết bị này.

Hãng điện tử Hàn Quốc lâu nay nổi tiếng nhờ tủ lạnh, máy giặt, TV và các thiết bị cỡ lớn, ít khi được nhắc tới trong mảng nhà thông minh. Việc gắn tên mình vào một hệ sinh thái do Apple dẫn dắt có thể giúp LG chen chân vào thị trường này nhanh hơn so với tự xây từ đầu.

LG từng đưa phần mềm của Apple lên dòng TV thông minh và bán màn hình rời làm lựa chọn cho người dùng MacBook. Hãng hiện sản xuất tấm nền cho hai mẫu màn hình Mac đang bán của Apple là Studio Display và Studio Display XDR. Apple và LG chưa công bố chính thức thông tin về loạt thiết bị nhà thông minh, nên các chi tiết trên vẫn có thể thay đổi khi sự kiện ra mắt diễn ra.