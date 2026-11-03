Apple báo doanh thu kỷ lục 114,5 tỷ USD quý 4 năm tài chính 2026, lợi nhuận đạt 30,7 tỷ USD

Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2026 (tương ứng quý 3 năm lịch) với doanh thu 114,5 tỷ USD và lợi nhuận ròng 30,7 tỷ USD. Đây là mức kỷ lục mới, chủ yếu nhờ mảng iPhone và mảng Dịch vụ.

Kết quả này được ghi nhận trong giai đoạn Apple chuyển giao vị trí CEO từ Tim Cook sang John Ternus vào ngày 1 tháng 9. Báo cáo cho thấy tăng trưởng mạnh ở nhiều mảng kinh doanh của công ty.

Quý 4 và cả năm 2026: những con số Apple vừa công bố

Trong quý 4, lợi nhuận ròng của Apple tương đương 2,10 USD trên mỗi cổ phiếu. Cùng kỳ năm trước, công ty ghi nhận doanh thu 102,5 tỷ USD và lợi nhuận 27,5 tỷ USD (1,85 USD mỗi cổ phiếu). Như vậy, doanh thu quý này tăng khoảng 11,7% theo số liệu công bố.

Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 47,9%, cao hơn mức 47,2% của quý 4 năm 2025.

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu quý 4 năm tài chính 2026 của Apple

Tính chung cả năm tài chính 2026, doanh thu của Apple đạt 478,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng đạt 132,2 tỷ USD. Con số này vượt kỷ lục được thiết lập trong năm tài chính 2025, khi doanh thu là 416,2 tỷ USD và lợi nhuận là 112,0 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Apple công bố trả cổ tức 0,27 USD cho mỗi cổ phiếu vào ngày 16 tháng 11, dành cho các cổ đông chốt danh sách ngày 12 tháng 11.

iPhone và Dịch vụ kéo doanh số: động lực đến từ đâu?

Theo báo cáo, quý này ghi nhận kỷ lục về tổng doanh thu, doanh thu mảng iPhone và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Mảng Dịch vụ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Apple cho biết thành công này đến từ chuỗi sản phẩm được ra mắt trong tháng 8 và tháng 9.

Cơ cấu doanh thu các mảng sản phẩm của Apple trong quý 4 năm 2026

Mùa mua sắm cuối năm và các sản phẩm Apple đặt cược

Tân CEO John Ternus cho biết Apple đang bước vào mùa mua sắm cuối năm với danh mục sản phẩm gồm iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ngoài các dòng điện thoại mới, công ty còn giới thiệu thiết bị gia dụng thế hệ mới, tính năng Touch cho máy Mac và hệ thống Siri AI được nâng cấp. Theo Apple, những sản phẩm và tính năng này nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy Apple khép lại năm tài chính 2026 với các chỉ số doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp đều cao hơn năm trước. Cả năm, doanh thu tăng khoảng 15% so với năm tài chính 2025 theo số liệu công bố.