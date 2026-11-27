Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần chủ trì họp báo.

Tham dự họp báo có các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam, tuỳ viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam, phóng viên quốc tế thường trú tại Việt Nam và phóng viên Việt Nam.

Ba ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế

Tại họp báo, thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, một tuần trước, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, chính thức mở đầu chặng đường Việt Nam chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Diễn đàn trong năm tới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, điều này thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên, ghi nhận những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình APEC.

“Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam đến năm 2030”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Tiếp nối thành công của hai lần đăng cai vào các năm 2006 và 2017, Năm APEC 2027 là dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027: “Chúng tôi cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực”.

Theo đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, tiếp tục làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời thúc đẩy những hướng đi mới, những sáng kiến mới, giúp các nền kinh tế APEC duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APEC đóng góp vào việc thúc đẩy hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040 của APEC về xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, hòa bình, thịnh vượng, năng động, góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

Phóng viên tham dự họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trên cơ sở những thành quả của APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam, với tư cách là chủ nhà Năm APEC 2027, lựa chọn chủ đề: “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, chủ đề này thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, chủ đề Năm APEC 2027 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều nền kinh tế thành viên APEC.

Để cụ thể hóa chủ đề, trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh thành của Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong đó, nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh môi trường phát triển khu vực đang biến chuyển sâu sắc.

Thúc đẩy thương mại và đầu tư nhằm duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và huy động các nguồn lực phát triển. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới và hiện thực hóa tầm nhìn Putrajaya.

Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế chính là tăng cường khả năng thích ứng trước các biến động, kịp thời chuyển đổi để nắm bắt các cơ hội mới nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định: “Ba ưu tiên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau: nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa các năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; trong khi tính tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân”.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 trao đổi với các đại biểu tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thông qua ba ưu tiên này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Trên 200 hoạt động, trải dài trên 7 tỉnh thành Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam đã tham vấn với các nền kinh tế thành viên về kế hoạch tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027. Theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên của Năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh thành của Việt Nam, gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang.

“Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói.

Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được Việt Nam chủ động triển khai từ sớm, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm 5 Tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia, nhằm chỉ đạo, điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa trao đổi với các đại biểu tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đặc biệt, về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp với Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn để xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến, bảo đảm tính đồng thuận, khả thi và khả năng tiếp tục triển khai sau Năm APEC 2027.

Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, Năm APEC 2027 là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế trải nghiệm, khám phá những nét đặc sắc về văn hóa, cảnh quan của các vùng, miền Việt Nam.

Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực và cơ hội phát triển mà tiến trình APEC mang lại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các nền kinh tế thành viên, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí.

Tại họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)