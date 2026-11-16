APEC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực lên 3,4%

Tuy nhiên, chi phí năng lượng, lạm phát và những bất ổn trong chính sách thương mại tiếp tục tạo sức ép đối với triển vọng khu vực.

Theo báo cáo công bố ngày 15-11 của Đơn vị Hỗ trợ chính sách APEC, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các nền kinh tế thành viên trong nửa đầu năm 2026 tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng 6,5% của cùng kỳ năm 2025.

Carlos Kuriyama, Giám đốc Đơn vị Hỗ trợ chính sách APEC, nhận định kinh tế khu vực vẫn duy trì khả năng chống chịu, song môi trường kinh tế ngày càng nhiều thách thức. Ông dự báo tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu sẽ chậm lại trong 2 năm tới do những khó khăn kinh tế, hạn chế chuỗi cung ứng và bất ổn chính sách thương mại.

Trong khi đó, lạm phát khu vực được dự báo tăng lên 3,2% trong năm 2026, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với năm 2025, chủ yếu do giá năng lượng và điện tăng.

Trước những rủi ro này, APEC nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa, đa dạng hóa đầu tư và nguồn cung năng lượng, cải thiện môi trường thương mại và củng cố liên kết đa phương.

Theo Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC Eduardo Pedrosa, tăng cường khả năng chống chịu là trọng tâm trong chương trình nghị sự năm nay. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-11 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.