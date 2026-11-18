Giáo sư Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân (Trung Quốc). (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là nhận định của Giáo sư Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc nhân Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 đang diễn ra tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo đó, muốn củng cố vai trò của khu vực châu Á-Thái Bình Dương như một động lực tăng trưởng cốt lõi của tăng trưởng toàn cầu, Trung Quốc và Việt Nam phải tăng cường hợp tác và nắm bắt những cơ hội phát triển to lớn do kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo mang lại. Trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đạt 5% hoặc cao hơn, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10% hoặc cao hơn. Tăng cường hợp tác Trung Quốc-Việt Nam trong chuyển đổi công nghiệp, kết nối và kinh tế-thương mại trong khuôn khổ APEC sẽ góp phần xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương và mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước.

Trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đạt 5% hoặc cao hơn, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10% hoặc cao hơn. Tăng cường hợp tác Trung Quốc-Việt Nam trong chuyển đổi công nghiệp, kết nối và kinh tế-thương mại trong khuôn khổ APEC sẽ góp phần xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương và mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Giáo sư Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân (Trung Quốc)

Nói về những cơ hội hợp tác trong khuôn khổ APEC, bà Lưu Anh cho rằng, hai bên cần khai thác những lợi thế từ vị trí địa lý, thể chế để đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng và chuyển đổi, nâng cấp ngành nghề, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, giảm rào cản về thương mại và đầu tư, từ đó góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, xây dựng khu vực thương mại tự do và cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, củng cố vai trò của APEC như là động lực tăng trưởng chính của thế giới.

Một mặt, hai nước đều là những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong APEC. Mặt khác, Trung Quốc và Việt Nam đều là những mắt xích cốt lõi trong chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của châu Á-Thái Bình Dương. Điều quan trọng hơn là, đóng góp của hai nước cho APEC không chỉ là tăng trưởng kinh tế-thương mại, mà còn ở khả năng đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, cộng thêm lợi thế về vị trí địa lý, có thể thúc đẩy liên kết và phát triển kinh tế ở khu vực.

Theo bà Lưu Anh, bên cạnh hợp tác kinh tế-thương mại, Trung Quốc và Việt Nam còn có cơ hội lớn từ sự tăng cường kết nối trong khuôn khổ APEC.

APEC luôn nhấn mạnh về sự kết nối giữa các nền kinh tế thành viên, bao gồm kết nối cứng về hạ tầng, kết nối mềm về tiêu chuẩn và quy tắc, cũng như kết nối trái tim người dân trong khu vực.

Với những lợi thế về địa lý, thể chế chính trị và giao lưu nhân dân, hai nước có cơ hội lớn trong việc tăng cường đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông, điện lực, năng lực tính toán trên cơ sở thúc đẩy kết nối giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai”.

APEC luôn nhấn mạnh về sự kết nối giữa các nền kinh tế thành viên, bao gồm kết nối cứng về hạ tầng, kết nối mềm về tiêu chuẩn và quy tắc, cũng như kết nối trái tim người dân trong khu vực. Với những lợi thế về địa lý, thể chế chính trị và giao lưu nhân dân, hai nước có cơ hội lớn trong việc tăng cường đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông, điện lực, năng lực tính toán trên cơ sở thúc đẩy kết nối giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai”. Giáo sư Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân (Trung Quốc)

Ngoài ra, bà Lưu Anh, nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam có thể hợp tác trong nâng cấp ngành nghề sản xuất thông qua việc nắm bắt cơ hội lịch sử to lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công nghệ tiêu biểu là trí tuệ nhân tạo, đang tái cấu trúc ngành nghề, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và nâng cấp cơ cấu sản xuất.

Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới về robot công nghiệp và lượng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, Việt Nam cũng chiếm thứ hạng cao trên thế giới về lượng sản xuất và xuất khẩu điện thoại thông minh. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác để nắm bắt cơ hội đến từ trí tuệ nhân tạo.

Muốn vậy, cần lấy phát triển sáng tạo để thúc đẩy nâng cấp ngành nghề, thông qua phát triển mạnh sức sản xuất chất lượng mới dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; lấy phát triển xanh để thúc đẩy nâng cấp ngành nghề, nhằm bảo đảm cả hai mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

“APEC luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, trong bối cảnh giá năng lượng và điện tăng cao, Trung Quốc, Việt Nam cũng như các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đều cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, nâng cấp năng lượng, hiện thực hóa việc khu vực hóa, bản địa hóa, xanh hóa và thông minh hóa cung ứng năng lượng”, Giáo sư Lưu Anh nhấn mạnh.