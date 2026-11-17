Công trình trang trí theo chủ đề APEC tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) đã đạt gần 50 kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực kinh tế-thương mại từ đầu năm 2026 đến nay, trong đó có 25 kết quả liên quan đến số hóa thương mại, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thông tin được công bố tại cuộc họp báo ngày 16/11 ở thành phố Thâm Quyến, trước thềm Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 33.

Ông Lý Thành Cương (Li Chenggang), Đại diện đàm phán thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết các hoạt động hợp tác trong năm nay tập trung vào 4 hướng chính: thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ủng hộ hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng cường hợp tác số và phát triển kinh tế xanh.

Trong lĩnh vực số, 25 kết quả hợp tác chiếm khoảng một nửa tổng số kết quả được công bố, bao gồm xây dựng nền tảng, triển khai các hoạt động phối hợp thực tiễn và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong thương mại.

Các nền kinh tế đã đưa ra sáng kiến, văn kiện về số hóa thương mại, vận đơn điện tử, dịch vụ số và thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời khởi động Trung tâm xuất sắc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về thương mại phi giấy tờ. Khuôn khổ hợp tác về số hóa thương mại do Trung Quốc khởi xướng đang được tham vấn ở giai đoạn cuối. Mạng lưới cửa khẩu điện tử kiểu mẫu châu Á-Thái Bình Dương cũng mở rộng lên 26 cửa khẩu thuộc 13 nền kinh tế.

Về hội nhập khu vực, các Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương đã thông qua Lộ trình về ngành dịch vụ đổi mới, cạnh tranh và có khả năng chống chịu, định hướng hợp tác trong 10 năm tới.

Các nền kinh tế cũng rà soát giai đoạn 3 của Kế hoạch hành động khung về tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy thảo luận về Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP). Đây hiện vẫn là mục tiêu hội nhập dài hạn, chưa phải một khu vực thương mại tự do đã được thành lập.

Trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới, các bên thảo luận về việc duy trì cơ chế tạm miễn thuế đối với giao dịch truyền tải điện tử, trợ cấp thủy sản, nông nghiệp, tạo thuận lợi đầu tư và thương mại điện tử. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đối với việc duy trì môi trường thương mại mở và ổn định trong khu vực.

Theo Ban Thư ký Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, số hóa chứng từ thương mại có thể giúp giảm 5,8% chi phí giao dịch. Kinh tế khu vực được dự báo tăng trưởng 3,4% trong năm 2026. Tuy nhiên, chưa có số liệu công bố về tổng giá trị tài chính hoặc vốn đầu tư tương ứng với gần 50 kết quả hợp tác nói trên.

Theo ông Lý Thành Cương, sau 20 năm Tầm nhìn về Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương được đề xuất, Trung Quốc đã đề xuất xây dựng văn kiện về các kết quả hợp tác của Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Hiện các bên đang khẩn trương tiến hành tham vấn và dự kiến có thể đạt được thỏa thuận trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần này.

Ông nhấn mạnh, các kết quả hợp tác kinh tế-thương mại mà các bên đạt được có phạm vi lĩnh vực rộng và hàm lượng thực chất cao. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên thúc đẩy Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 33 đạt được những kết quả thiết thực ở cấp độ cao, toàn diện và cân bằng.

Ông Trần Siêu (Chen Chao), Vụ trưởng Vụ Quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết trong hơn 30 năm kể từ khi Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương được thành lập, tổng kim ngạch thương mại của khu vực đã tăng lên khoảng 26.000 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể so với các khu vực khác trên thế giới.

Theo các báo cáo liên quan, quy mô kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm 60,7% toàn cầu; tăng trưởng kinh tế của khu vực trong năm 2026 dự kiến đạt 3,4%, cao hơn mức dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới./.