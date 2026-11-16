APEC CEO Summit 2026 quy tụ 115 doanh nghiệp Fortune Global 500

Công trình trang trí theo chủ đề APEC tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo thông tin từ Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT), đại diện từ 115 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh CEO Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11.

Sự tham gia đông đảo này cho thấy các doanh nghiệp trong khu vực đang tìm kiếm những cơ hội mới và sự ổn định cho hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ đón hơn 2.000 đại biểu từ cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ và các cơ quan truyền thông. Mười hai nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2026. Người phát ngôn của CCPIT cho biết, sự kiện cũng dự kiến có sự góp mặt của lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các hiệp hội doanh nghiệp đến từ nhiều nền kinh tế, bao gồm Mỹ, Nga và Nhật Bản.

Năm Trung Quốc đăng cai APEC tập trung vào các yếu tố cởi mở, đổi mới và hợp tác, với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng.”

Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh CEO sẽ đề cập đến các chủ đề quan trọng như đề xuất thành lập Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương, vấn đề kết nối, nền kinh tế số và phát triển bền vững.

Những nội dung thảo luận này được xây dựng dựa trên nền tảng các mối quan hệ thương mại vững chắc.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, trong ba quý đầu năm 2026, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nền kinh tế APEC khác đã tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24,07 nghìn tỷ NDT (3,6 nghìn tỷ USD), chiếm 60,3% tổng kim ngạch ngoại thương của nước này.

Theo CCPIT, các công ty Mỹ chiếm nhóm lớn nhất trong số các doanh nghiệp tham gia từ bên ngoài Trung Quốc, với tỷ lệ gần một phần năm tổng số doanh nghiệp góp mặt.

Vào tháng 9, CCPIT cho biết, Amazon, Walmart, Apple, ExxonMobil và Microsoft cũng nằm trong số các công ty Mỹ đã đăng ký tham dự. Hội nghị thượng đỉnh này cũng sẽ thu hút các doanh nghiệp từ 13 nền kinh tế nằm ngoài APEC, bao gồm Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Theo giới phân tích, sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp từ nhiều nền kinh tế khác nhau nằm ở chỗ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tập hợp một số thị trường năng động nhất thế giới.

Các công ty thuộc nhiều ngành nghề có thể tận dụng cùng một diễn đàn để tìm kiếm đối tác và khám phá cơ hội tại nhiều thị trường khác nhau./.