APEC CEO Summit 2026 thu hút hơn 2.000 chính khách, chuyên gia, nhà kinh tế, đại diện doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC và 13 nền kinh tế không thuộc APEC. (Nguồn: Mexiquense Noticias)

Là một phần quan trọng trong lịch trình của Tuần lễ cấp cao APEC, Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2026 (APEC CEO Summit 2026) tập trung vào hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), cùng sự phát triển xanh và ít phát thải carbon.

Hội nghị đã thu hút hơn 2.000 chính khách, chuyên gia, nhà kinh tế, đại diện doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và 13 nền kinh tế không thuộc APEC, bao gồm Anh, Pháp, Đức và Thụy Sỹ. Đây là Diễn đàn cấp cao nhất để các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC và đại diện cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về hợp tác mở và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Các đại biểu doanh nghiệp tham dự bao gồm đại diện từ 115 công ty thuộc danh sách Fortune Global 500, cùng lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp từ Nga, Hoa Kỳ và các nền kinh tế khác.

Trong số các doanh nghiệp tham dự (không tính các doanh nghiệp từ Trung Quốc), các công ty Hoa Kỳ chiếm nhóm lớn nhất, với tỷ lệ gần 20% tổng số, tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, năng lượng, tài chính, logistics và hàng không vũ trụ.

Khơi nguồn các ý tưởng mới

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế khu vực tìm kiếm động lực tăng trưởng mới thông qua thương mại, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh. Theo kế hoạch, hội nghị dự kiến công bố Sáng kiến Thâm Quyến, tập hợp các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong khu vực.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm của APEC CEO Summit, kết quả hội nghị được thể hiện dưới hình thức một sáng kiến chung.

Trong diễn văn chào mừng, ông Ren Hongbin, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT), Chủ tịch APEC CEO Summit 2026 bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại sẽ khơi nguồn cho những ý tưởng mới và tạo dựng sự đồng thuận sâu rộng, từ đó tạo thêm động lực cho cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cũng như sự tăng trưởng toàn cầu.

Tại APEC CEO Summit 2026, các đại biểu cùng thảo luận về bối cảnh mới của nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và các cơ hội hợp tác thông qua 7 phiên thảo luận chuyên đề, bao gồm: Xây dựng bản thiết kế mới về kết nối; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo (AI) mở và bao trùm; Thiết lập mô hình mới cho sự phát triển bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Thúc đẩy xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương; Khám phá các lộ trình hợp tác mới trong nền kinh tế số; Vai trò của Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao đối với sự phát triển của khu vực; Và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số kết hợp với chuyển đổi xanh.

Giám đốc Ban thư ký Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) Antonio Basilio cho rằng, cơ chế cho phép cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực tham gia vào các hoạt động hợp tác của APEC và trực tiếp đưa ra các khuyến nghị chính sách tới các nhà lãnh đạo APEC “đặc biệt phù hợp trong bối cảnh hiện nay”.

Theo đó, các bên sẽ có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng trong khuôn khổ H“Cùng thịnh vượng, cùng kiến ​​tạo tương lai”ội nghị APEC, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thương mại và đầu tư dựa trên những quy tắc nhất quán, minh bạch và dễ dự đoán hơn.

Những kỳ vọng từ Thâm Quyến

Từ một làng chài, Thâm Quyến được lựa chọn làm một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1980. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và sản xuất xuất khẩu đã tạo nền tảng để thành phố phát triển thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ như ngày nay. Bởi vậy, khi Thâm Quyến đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2026, người ta kỳ vọng Hội nghị không chỉ là dịp để các nền kinh tế thành viên tái khẳng định cam kết hợp tác, mà còn tạo ra những chuyển biến thực chất trong thúc đẩy thương mại, đầu tư và liên kết kinh tế khu vực.

Giới lãnh đạo các nền kinh tế kỳ vọng APEC sẽ củng cố đối thoại, thu hẹp khác biệt và tìm kiếm tiếng nói chung trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn những cam kết tại Gội nghị được chuyển hóa thành các cơ chế hợp tác cụ thể, với môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, các quy định thương mại và đầu tư đồng bộ, minh bạch, có khả năng dự đoán. Trong khi đó, giới chuyên gia đặt kỳ vọng vào những sáng kiến có thể tháo gỡ các rào cản đối với lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và công nghệ, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng khu vực cho doanh nghiệp.

Chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Gary Ng của Ngân hàng Natixis (Pháp) đánh giá, Thâm Quyến là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của quá trình cải cách và mở cửa Trung Quốc, thể hiện qua vai trò trong thương mại, sản xuất và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Trước thềm Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến, nhiều nhân vật quốc tế đã lên tiếng ủng hộ các sáng kiến ​​toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng, những sáng kiến ​​này sẽ góp phần tăng cường hợp tác và giải quyết các thách thức chung của thế giới trong bối cảnh những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

Đại sứ Peru tại Trung Quốc Carlos Vasquez đánh giá, các chương trình nghị sự quốc tế của Trung Quốc diễn ra vào một thời điểm mang tính quyết định. “Trong tình hình quốc tế hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức gần như chưa từng có và những thách thức này chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả thông qua hợp tác quốc tế. Những nỗ lực theo hướng này sẽ giúp chúng ta thực hiện các cuộc thảo luận sâu hơn và thúc đẩy hợp tác chất lượng cao hơn giữa các nền kinh tế APEC”, Đại sứ Carlos Vasquez nói.

Trong khi đó, Giáo sư Hans Hendrischke, chuyên ngành Kinh doanh và quản lý Trung Quốc tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Sydney, cho biết những rủi ro dai dẳng với tác động tàn khốc trên quy mô toàn cầu khiến các đề xuất mang tính thực tiễn trở nên vô cùng cần thiết.

Đường phố Thâm Quyến trang hoàng cờ hoa và các biểu tượng APEC 2026. (Nguồn: VCG)

“Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không tăng trưởng nhanh như kỳ vọng, cùng với sự xuất hiện của nhiều loại rủi ro, từ rủi ro kỹ thuật đến rủi ro chính trị, việc đưa ra các giải pháp thiết thực là điều cần thiết. Với tư cách là Chủ nhà của APEC năm 2026, Trung Quốc đang nỗ lực đề xuất các nội dung xoay quanh những thỏa thuận chung này.

Trong đó, cùng với công nghệ kỹ thuật số là một nền tảng cốt lõi, Bắc Kinh cũng mong muốn đóng góp vào lĩnh vực công nghệ xanh, không chỉ trong khu vực mà còn vươn xa hơn thế. Bên cạnh đó, hợp tác khu vực là một khía cạnh quan trọng cần được tăng cường và Trung Quốc mong muốn trở thành một phần trong tiến trình đó”.

Giám đốc Viện Kinh doanh quốc tế Ignacio Bartesaghi tại Đại học Công giáo Uruguay, nhấn mạnh các nguyên tắc sáng lập của APEC. Theo ông, “Kể từ khi thành lập năm 1989, APEC là diễn đàn ủng hộ sự cởi mở, nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại tự do, thương mại dựa trên luật lệ và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các bên trong trao đổi thương mại. Tôi cho rằng bây giờ là thời điểm quan trọng để truyền tải thông điệp này một lần nữa, bởi hệ thống quốc tế hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức rất nghiêm trọng và sâu sắc”.

Trong khi đó, ông Smail Debeche, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Algeria-Trung Quốc, lên tiếng ủng hộ tầm nhìn của Trung Quốc về sự thịnh vượng chung. “Trung Quốc chủ trương xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng chung và phản đối những hành động làm suy yếu an ninh, ổn định khu vực.

Tôi kỳ vọng cuộc gặp này sẽ đạt được kết quả tích cực và hy vọng tất cả các nền kinh tế tham gia có thể xây dựng sự đồng thuận về một loạt ưu tiên liên quan chung trên cơ sở tìm kiếm điểm chung đồng thời gạt sang một bên những khác biệt”.

(theo THX, Bastille post)