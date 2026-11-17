Công trình trang trí theo chủ đề APEC 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 2.000 chính khách, đại diện doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và 13 nền kinh tế không thuộc APEC, bao gồm Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ, ngày 17/11 tập trung tại Thâm Quyến để tham dự Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2026 (APEC CEO Summit 2026), thảo luận về hợp tác khu vực và đề ra kế hoạch phát triển cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Là một phần quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC, APEC CEO Summit 2026 được tổ chức từ ngày 17-18/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tiền Hải ở Thâm Quyến.

Ông Nhiệm Hồng Bân (Ren Hongbin), Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT), Chủ tịch APEC CEO Summit 2026, phát biểu chào mừng cho biết ông hy vọng tất cả các bên sẽ cùng nhau xây dựng sự đồng thuận rộng rãi thông qua đối thoại và thảo luận, đạt được sự hợp tác và tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn thông qua giao tiếp và trao đổi, để lại dấu ấn Trung Quốc mạnh mẽ trong tiến trình hợp tác kinh tế và thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp mới và to lớn hơn nữa vào việc xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương và cùng thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng toàn cầu.

Tại Hội nghị, các khách mời và đại biểu tham dự triển khai đối thoại kinh doanh, tập trung thảo luận về "Bức tranh mới về kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và cơ hội mới cho hợp tác"; tiến hành các cuộc nghiên cứu, thảo luận chuyên đề về 7 chủ đề: "Cùng vẽ nên lộ trình vĩ mô kết nối", "Cùng xây dựng hệ sinh thái đổi mới trí tuệ nhân tạo mở và cùng có lợi", "Tạo ra mô hình mới cho phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", "Bắt đầu hành trình mới xây dựng Khu Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương", "Khám phá những con đường mới cho hợp tác kinh tế số khu vực châu Á - Thái Bình Dương", "Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong (Trung Quốc) - Macau (Trung Quốc) và cơ hội phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương", và "Thúc đẩy chuyển đổi hợp tác kỹ thuật số và xanh", cùng nhau đóng góp trí tuệ tập thể, thúc đẩy hợp tác và cùng thắng.