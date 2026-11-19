Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Sáng 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Hội nghị do Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, với sự tham dự của Quốc vương Brunei, Tổng thống các nước Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Nga, Peru, Philippines; Thủ tướng các nước Canada, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan, Australia, Singapore; Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), đại diện Đài Bắc Trung Hoa và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, hội nghị thảo luận về tình hình và xu thế phát triển lớn của kinh tế thế giới và khu vực, các cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng, thương mại và đầu tư, cũng như các định hướng hợp tác của APEC trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ tầm nhìn và đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác APEC trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất ba định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC.

Một là, tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Hai là, khai mở những không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm tối ưu cho các khuôn khổ thể chế thế hệ mới, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực.

Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Ba là, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển. APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở và xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là các định hướng lớn cho hợp tác APEC trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Cấp cao và 3 văn kiện kèm theo về Khuôn khổ hợp tác APEC số hóa thương mại 2026-2030; Khai thác Kinh tế số và AI vì phúc lợi của người dân và Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC 2026-2035.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 đã thành công tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong Năm APEC 2026, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng Năm APEC 2027 tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các xung lực hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.