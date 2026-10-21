APEC cam kết tăng cường hợp tác trước những rủi ro kinh tế toàn cầu

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ngày 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã bế mạc tại Hong Kong (Trung Quốc), với tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin giữa các nền kinh tế thành viên.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng tài chính APEC cảnh báo tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu đang tạo ra những rủi ro đối với tăng trưởng và ổn định. Tuyên bố chung nhấn mạnh việc tái cân bằng thương mại là lợi ích chung của các nền kinh tế thành viên.

Các quan chức tham dự hội nghị cũng chỉ ra những rủi ro bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị và các chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương.

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An (Lan Fo’an), chủ trì hội nghị, cho biết các thành viên đã nhất trí tăng cường phối hợp chính sách kinh tế nhằm ứng phó với những rủi ro và thách thức hiện nay.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 khai mạc ngày 20/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong, với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu tham dự, trong bối cảnh Việt Nam tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Diễn ra trong hai ngày 20-21/10, hội nghị tập trung thảo luận 4 chủ đề gồm chính sách tài khóa hỗ trợ dân sinh, tài trợ hạ tầng kỹ thuật số, tài chính toàn diện và giao lưu tài năng tài chính trẻ. Hơn 500 quan chức tài chính-kinh tế cùng đại diện các tổ chức quốc tế tham dự sự kiện.

Đây là lần đầu tiên Hong Kong đăng cai một hội nghị APEC, đồng thời đánh dấu lần thứ ba Trung Quốc đảm nhiệm vai trò chủ nhà diễn đàn này sau 12 năm.

Các kết quả hợp tác tài chính tại hội nghị sẽ được hoàn thiện để trình Hội nghị Cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới./.