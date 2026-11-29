Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến - Ảnh: TTXVN.

Thế giới đang trải qua những chuyển động sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng phân mảnh kinh tế, những biến động trong thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, đối ngoại không đơn thuần là hoạt động duy trì quan hệ hay mở rộng hợp tác, mà ngày càng trở thành một phương thức quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực và tạo dựng không gian phát triển.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026, tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 33 và tiến hành các hoạt động song phương, vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động đối ngoại thường kỳ.

Chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nga trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý là mật độ và phạm vi tiếp xúc đối ngoại rộng mở, với các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ lãnh đạo nhiều nền kinh tế, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp lớn. Từ cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, đến tiếp xúc với lãnh đạo Peru, Mexico, Singapore, Philippines, Hàn Quốc và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), các hoạt động này cho thấy Việt Nam đang chủ động duy trì, củng cố và phát triển quan hệ với các đối tác trên nhiều hướng.

Đằng sau những cuộc tiếp xúc ấy là một thông điệp nhất quán: Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, bản lĩnh đối ngoại không chỉ thể hiện ở khả năng duy trì quan hệ tốt đẹp với các quốc gia, mà còn ở năng lực xử lý hài hòa các lợi ích, mở rộng hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và giữ vững quyền tự chủ chiến lược.

Việt Nam chủ động thích ứng với những chuyển động của thời đại, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm cơ sở.

Đó chính là nền tảng để đất nước mở rộng không gian phát triển, nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động bên ngoài và củng cố vị thế trong cấu trúc khu vực, toàn cầu.

Từ quan hệ chính trị đến những động lực phát triển thực chất

Một dấu ấn nổi bật của chuyến công tác lần này là sự gắn kết ngày càng rõ nét giữa hoạt động đối ngoại cấp cao với những mục tiêu phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra lời mời gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và hạ tầng hiện đại. Đặc biệt, Việt Nam khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực, trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đằng sau lời mời gọi đầu tư là tầm nhìn chiến lược về việc kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Điều đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong cách tiếp cận: Việt Nam hướng tới thu hút những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực nghiên cứu và nâng cao trình độ nhân lực trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026 (19/11/2026). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Trong bối cảnh lợi thế cạnh tranh của các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút vốn đầu tư không còn là đích đến duy nhất. Quan trọng hơn là làm thế nào để nguồn vốn ấy góp phần hình thành năng lực sản xuất mới, tạo ra những doanh nghiệp có khả năng làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Thông điệp này cũng được thể hiện trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc. Việc nhấn mạnh giá trị hợp tác phải được đo bằng năng suất doanh nghiệp, năng lực sáng tạo của con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân cho thấy một tư duy phát triển lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Nói cách khác, quan hệ đối ngoại chỉ thực sự phát huy giá trị khi những cam kết chính trị được chuyển hóa thành cơ hội kinh tế, những chương trình hợp tác tạo ra năng lực mới và thành quả cuối cùng đến được với doanh nghiệp, người dân.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Với lợi thế địa lý gần gũi, quan hệ kinh tế - thương mại phát triển và tiềm năng kết nối lớn, hai nước có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô trao đổi thương mại mà còn ở chất lượng hợp tác, tính cân bằng, bền vững và khả năng kết nối sâu hơn giữa các nền kinh tế.

Đề xuất thúc đẩy bốn trục kết nối giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam, gồm chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân văn, cùng yêu cầu tháo gỡ những điểm nghẽn giữa đầu tư hạ tầng với tổ chức vận tải, giữa mở cửa thị trường với năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, đã cho thấy cách tiếp cận cụ thể, thực chất.

Đó là tư duy chuyển từ kết nối về địa lý sang kết nối về năng lực phát triển; từ tiềm năng hợp tác sang hiệu quả hợp tác; từ những thỏa thuận trên văn bản sang lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

APEC 2027: Từ thành viên tích cực đến trách nhiệm kiến tạo

Nếu những hoạt động song phương cho thấy chiều sâu trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác, thì việc chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình tham gia của Việt Nam vào cơ chế hợp tác kinh tế khu vực.

APEC là diễn đàn quy tụ 21 nền kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại và GDP toàn cầu. Đây không chỉ là không gian đối thoại về kinh tế, thương mại và đầu tư, mà còn là nơi các nền kinh tế cùng thảo luận, thúc đẩy những sáng kiến hợp tác trước các vấn đề chung của khu vực.

Tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề xuất ba định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của diễn đàn, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định, bền vững; duy trì sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; đồng thời nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế cũng như toàn khu vực.

Những định hướng này phản ánh đúng những vấn đề căn bản mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối diện. Trong một thế giới mà các chuỗi cung ứng có thể bị gián đoạn bởi xung đột, cạnh tranh địa chính trị, biến động thị trường và rủi ro công nghệ, khả năng duy trì kết nối, hợp tác và thích ứng có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng kinh tế.

Việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 vì vậy không chỉ là sự chuyển giao trách nhiệm tổ chức một sự kiện quốc tế quy mô lớn. Đây còn là cơ hội để Việt Nam thể hiện năng lực điều phối, thúc đẩy đối thoại, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của khu vực.

Trên nền tảng những đóng góp tích cực, trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác quốc tế, Việt Nam có thêm điều kiện để thể hiện vai trò chủ động trong xác định những ưu tiên nghị sự, kết nối lợi ích và thúc đẩy đồng thuận giữa các nền kinh tế.

Tuy nhiên, vị thế chủ nhà cũng đồng nghĩa với những yêu cầu cao hơn. Việt Nam cần chuẩn bị không chỉ về cơ sở vật chất, hạ tầng và công tác tổ chức, mà quan trọng hơn là năng lực xây dựng nội dung, khả năng đề xuất sáng kiến có giá trị và tạo ra những kết quả hợp tác có sức lan tỏa lâu dài.

APEC 2027 sẽ là dịp để thế giới nhìn nhận rõ hơn một Việt Nam đang phát triển năng động, có trách nhiệm, có năng lực kết nối và có khát vọng đóng góp vào tương lai chung của khu vực. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển, năng lực đổi mới sáng tạo và hình ảnh một đất nước ổn định, cởi mở, sẵn sàng hợp tác.

Khẳng định vị thế bằng năng lực đóng góp

Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33. Ảnh: TTXVN.

Một khía cạnh đáng chú ý khác trong chuyến công tác là sự kết hợp giữa các hoạt động đối ngoại cấp cao với việc tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối thế hệ trẻ và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Vân Nam, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập”, thăm Khu di tích nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam cho thấy đối ngoại không chỉ được xây dựng thông qua các thiết chế chính trị, kinh tế, mà còn cần được bồi đắp bằng nền tảng văn hóa, lịch sử và sự gắn kết giữa con người với con người.

Trong một thế giới mà sự cạnh tranh không chỉ diễn ra về kinh tế, công nghệ mà còn về sức hấp dẫn, uy tín và ảnh hưởng, sức mạnh quốc gia ngày càng được tạo nên từ tổng hòa nhiều yếu tố. Đó là năng lực kinh tế, trình độ khoa học, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, bản sắc văn hóa và khả năng đóng góp vào những vấn đề chung của nhân loại.

Việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy giao lưu thanh niên và mở rộng hiểu biết giữa các dân tộc cũng chính là đầu tư cho nền tảng quan hệ lâu dài, tạo thêm những cầu nối hợp tác bền vững.

Nhìn tổng thể, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Tuần lễ Cấp cao APEC 33 và Trung Quốc đã cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa ba trụ cột: củng cố quan hệ đối tác, tranh thủ nguồn lực phát triển và nâng cao vai trò của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác quốc tế.

Điều quan trọng hơn cả không nằm ở số lượng cuộc gặp hay quy mô các hoạt động, mà ở những định hướng chiến lược được xác lập và khả năng chuyển hóa chúng thành kết quả cụ thể.

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lao động hay quy mô thị trường để nâng cao vị thế. Đất nước cần khẳng định năng lực cạnh tranh bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; củng cố sức mạnh nội sinh bằng chất lượng thể chế, nguồn nhân lực và năng lực doanh nghiệp; đồng thời phát huy hiệu quả sức mạnh đối ngoại để mở rộng không gian phát triển.

Từ dấu ấn tại APEC 33 đến trọng trách chủ nhà APEC 2027, thông điệp được thể hiện ngày càng rõ: Việt Nam đang chủ động hội nhập sâu rộng hơn vào dòng chảy phát triển của thế giới, sẵn sàng đóng góp tiếng nói, sáng kiến và trách nhiệm vào việc định hình dòng chảy ấy.

Đó cũng là bước chuyển quan trọng từ tư duy hội nhập để phát triển sang hội nhập với tâm thế chủ động kiến tạo, từ khẳng định vị thế bằng những thành tựu đã đạt được đến khẳng định vị thế bằng năng lực đóng góp cho tương lai chung.