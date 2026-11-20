Sự kiện nhận được sự ủng hộ và đánh giá tích cực của dư luận truyền thông quốc tế cũng như lãnh đạo một số nền kinh tế thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các cơ quan báo chí Trung Quốc như Tân Hoa xã, China Daily, trang tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng một số hãng truyền thông quốc tế như AP, Reuters, The Gulf Observer… đã đồng loạt đưa tin về việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. Tân Hoa xã cho biết tại lễ bế mạc Hội nghị APEC ở Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế thành viên tham dự các hoạt động APEC tại Việt Nam năm 2027.

Theo The Gulf Observer, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị, đặc biệt là ba định hướng lớn Việt Nam đề xuất cho Năm APEC 2027. Các ý kiến bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác, củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực. Các nhà lãnh đạo bày tỏ ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 và tin tưởng năm APEC của Việt Nam sẽ mang lại động lực mới cho hợp tác, hỗ trợ hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các trang tin của Philippines như Philippines News Agency, politiko.com.ph, GMA News đưa tin tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bên lề hội nghị ngày 19/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Philippines hoàn toàn ủng hộ Việt Nam đăng cai APEC 2027. Thông tin được Philippines News Agency (PNA) và GMA News đăng tải. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tăng cường hợp tác hàng hải và bảo đảm an ninh lương thực.

Trong khi đó, theo TodayPress.tv, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch/chủ nhà APEC năm 2027 trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thâm Quyến, đồng thời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) dự kiến diễn ra tại Miami ngày 14 - 15/12.

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama nhận định việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 được kỳ vọng mở ra chương mới trong hợp tác khu vực, với việc các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế mong chờ những đóng góp của Việt Nam cho sự phát triển và thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương.

Bernama cũng dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết các hoạt động APEC 2027 sẽ được tổ chức trên khắp Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và người dân, trước khi khép lại bằng Tuần lễ Cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Phú Quốc.