Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 33 (APEC 2026) tại TP Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa khép lại, đánh dấu thời điểm Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà Năm APEC 2027.

Thành công nổi bật của APEC 2026 là đã duy trì được sự đồng thuận và thúc đẩy hợp tác thực chất. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và các nền kinh tế thành viên có khác biệt lớn về lợi ích, trình độ phát triển và quan điểm chính sách.

Với thành công này, APEC đã tiếp tục khẳng định vai trò là một diễn đàn lớn về hợp tác kinh tế, tạo động lực tăng trưởng và định hình những xu hướng hợp tác, phát triển khu vực.

Kế thừa những kinh nghiệm tổ chức, kết quả hợp tác và tinh thần đồng thuận của APEC 2026, Việt Nam có thuận lợi khi đảm nhận vai trò nước chủ nhà Năm APEC 2027.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, các thành viên của APEC luôn bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam. Ngay từ lần đầu tiên đăng cai tổ chức APEC vào năm 2006 tại Hà Nội, Việt Nam đã được lãnh đạo các nền kinh tế thành viên đánh giá cao về năng lực tổ chức, điều hành, điều phối và thúc đẩy đồng thuận.

Đến APEC 2017, Việt Nam được bạn bè quốc tế nhìn nhận ở một tầm vóc khác, khi chủ động đóng góp vào chương trình nghị sự với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Ở lần thứ ba năm 2027, với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, Việt Nam cho thấy một bước phát triển mới, từ đóng góp cho diễn đàn đến khát vọng cùng kiến tạo.

Trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đón nhận trọng trách chủ nhà Năm APEC 2027 với cam kết sẽ là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu.

Trở thành nước chủ nhà, bên cạnh trọng trách tổ chức sự kiện một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ tăng trưởng cao.

Sự kiện có thể trở thành một không gian giúp Việt Nam kết nối với nguồn lực quốc tế. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tìm thấy cơ hội từ những cuộc gặp giữa lãnh đạo các nền kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến đầu tư về công nghệ, năng lượng, logistics, kinh tế số và sản xuất xanh.

Các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027 sẽ đi qua nhiều địa phương, có sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trước khi quy tụ tại địa điểm chính là Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Đây là cơ hội cho các địa phương nâng cấp hạ tầng, dịch vụ, năng lực đón khách quốc tế và quảng bá hình ảnh, xúc tiến thương mại. Hiện nay, những công trình hạ tầng lớn phục vụ APEC 2027 đang được gấp rút hoàn thành, trong đó có Trung tâm Hội nghị APEC, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cùng nhiều công trình đường bộ, đường sắt đô thị kết nối, hạ tầng lưu trú, đô thị, điện nước, viễn thông...

Tất cả những công trình phục vụ Năm APEC 2027 sẽ mang lại cho đất nước một diện mạo mới, thân thiện, hiện đại, đầy sức sống trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, tiềm lực kinh tế và năng lực hội nhập ngày càng lớn, Việt Nam có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn bằng những sáng kiến thiết thực, khả năng kết nối và thúc đẩy đồng thuận, đóng góp vào định hình các ưu tiên hợp tác của khu vực.

Hơn thế nữa, thành công của Năm APEC 2027 còn được kỳ vọng ở những chuyển biến tích cực mà người dân và cộng đồng doanh nghiệp có thể cảm nhận được sau sự kiện.