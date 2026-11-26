Để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng, nâng cấp nhiều dự án, công trình trọng điểm. Trong ảnh: Phối cảnh Khu tổ hợp đa chức năng APEC. (Nguồn: TTXVN)

Bài báo nhấn mạnh, đây là lần thứ 3 Việt Nam giữ vai trò chủ nhà APEC, sau các năm 2006 tại Hà Nội và 2017 tại Đà Nẵng, với Tuần lễ cấp cao năm 2027 dự kiến diễn ra tại đảo Phú Quốc.

Theo bài báo, Việt Nam có vị trí chiến lược trong ASEAN cùng lộ trình mở cửa và phát triển của riêng mình.

Vì vậy, việc đất nước đảm nhận vai trò chủ nhà năm 2027 không chỉ là cơ hội quan trọng để Việt Nam tham gia vào công tác quản trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương và định hình chương trình nghị sự hợp tác, mà còn tạo thêm động lực mới nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển hài hòa của các nền kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bài báo nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức năm APEC 2027 đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam thúc đẩy sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô hội nhập quốc tế.

Với vai trò chủ nhà APEC năm 2027 là động lực thúc đẩy, Việt Nam đang tập trung phát triển đồng bộ cả cơ sở hạ tầng “cứng” và “mềm”.

Một mặt, Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện các cơ sở vật chất tại đảo Phú Quốc, bao gồm địa điểm tổ chức hội nghị, mạng lưới giao thông, hệ thống viễn thông và các dịch vụ lưu trú, đón tiếp khách quốc tế… nhằm khắc phục những hạn chế hiện tại trong việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh cấp cao, đồng thời nâng cao năng lực quốc gia trong công tác quản lý các sự kiện ngoại giao quốc tế quy mô lớn, ứng phó với tình huống khẩn cấp và cung cấp các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

Mặt khác, thông qua việc tận dụng nền tảng APEC để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, Việt Nam không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước; qua đó, khẳng định với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế về cam kết phát triển theo hướng ổn định, cởi mở và bao trùm.

Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, các cuộc họp APEC dự kiến diễn ra vào năm 2027 sẽ là cơ hội quý giá để tăng cường kết nối quốc tế. Chuỗi sự kiện dày đặc bao gồm các cuộc họp cấp Bộ trưởng, hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp và các diễn đàn chuyên đề diễn ra trong suốt cả năm sẽ tạo ra một nền tảng cấp cao, giúp các doanh nghiệp trong nước kết nối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tiếp cận các nguồn lực từ chuỗi cung ứng công nghiệp xuyên quốc gia.

Điều này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị khu vực, khám phá những cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tham gia hiệu quả hơn vào tiến trình hội nhập khu vực.

Theo bài viết, ở cấp độ hợp tác song phương, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được đồng thuận đăng cai tổ chức hai kỳ họp APEC liên tiếp. Trung Quốc khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động APEC trong năm 2027. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội nghị, thống nhất chương trình nghị sự và phối hợp ở cấp chuyên viên để đảm bảo kết nối thông suốt và duy trì kết quả của hai kỳ APEC.

Theo cơ chế tiếp nối chủ nhà APEC, các thành tựu đồng thuận như mở cửa kinh tế, thương mại, kết nối, hợp tác kinh tế kỹ thuật số và kinh tế xanh được hình thành trong “Năm Trung Quốc” 2026 sẽ tiếp tục được nước chủ nhà Việt Nam thúc đẩy và mở rộng trong năm 2027, qua đó đạt được sự kế thừa chương trình nghị sự, sáng kiến bổ sung và tiếp nối kết quả.

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp và không ngừng thay đổi, các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng coi trọng diễn đàn đa phương APEC, đồng thời duy trì cam kết thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư.

Trong quá trình chuẩn bị đăng cai các hội nghị APEC năm 2027, Việt Nam sẽ tập trung vào những vấn đề thiết thực, như tăng trưởng bao trùm, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, ổn định chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất, chuyển đổi xanh, cùng với việc cải thiện đời sống người dân, đồng thời giải quyết các nhu cầu của cả những nền kinh tế phát triển và đang phát triển, nhằm thúc đẩy sự hợp tác khu vực cân bằng và bền vững hơn.

Bài viết kết luận, từ Thâm Quyến đến Phú Quốc, “ngọn đuốc” hợp tác châu Á-Thái Bình Dương đã được chuyển giao một cách suôn sẻ.

Với hai kỳ hội nghị APEC diễn ra liên tiếp tạo nên sự chuyển tiếp liền mạch, quan hệ hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục được tăng cường và nâng tầm, đồng thời sự phát triển kết nối giữa ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội mới.