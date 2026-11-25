Nhà sử học Pedro Da Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam. Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Nam Mỹ

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ về những cơ hội và lợi thế của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027 trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động, ông Pedro de Oliveira nhận định Việt Nam có vị trí quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc đăng cai sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn tạo ra những tác động tích cực đối với kinh tế, cơ sở hạ tầng và vị thế quốc tế của đất nước.

Theo ông, một trong những lợi thế nổi bật của Việt Nam là khả năng phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa các nước lớn, qua đó thúc đẩy hợp tác, đối thoại và chủ nghĩa đa phương. APEC 2027 sẽ tạo điều kiện để Việt Nam quảng bá quan điểm về hợp tác và liên kết khu vực, đồng thời tăng cường quan hệ song phương thông qua các cuộc tiếp xúc và hội nghị cấp cao bên lề sự kiện.

Ông Pedro de Oliveira cho rằng việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng là một cơ hội quan trọng. Sự chú ý của cộng đồng quốc tế dành cho APEC 2027 sẽ giúp Việt Nam giới thiệu môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực có trình độ và nền tảng kinh tế ổn định tới các nhà đầu tư toàn cầu. Qua đó, đất nước có thêm điều kiện thu hút nguồn vốn vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là công nghệ cao và phát triển cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức APEC 2027 được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến hiện đại và thân thiện. Theo ông, quá trình chuẩn bị cho sự kiện cũng tạo động lực cải thiện hệ thống khách sạn, dịch vụ và các điều kiện phục vụ du khách quốc tế, qua đó để lại những lợi ích lâu dài cho ngành du lịch.

Đề cập đến tác động đối với cơ sở hạ tầng, ông Pedro de Oliveira nhận định việc tổ chức một sự kiện quốc tế có quy mô lớn như APEC đòi hỏi nước chủ nhà phải chú trọng đầu tư, nâng cấp sân bay, đường bộ, hệ thống viễn thông và trung tâm hội nghị. Những công trình và hạng mục được cải thiện không chỉ phục vụ sự kiện mà còn trở thành nguồn lực lâu dài, góp phần nâng cao khả năng kết nối trong nước và quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế và đời sống người dân.

Theo ông, APEC 2027 cũng mở ra cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Việc quy tụ lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp của các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước mở rộng mạng lưới đối tác, thiết lập quan hệ hợp tác và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Những lĩnh vực như dịch vụ và du lịch – khách sạn cũng có thể hưởng lợi từ sự kiện này.

Đặc biệt, ông Pedro de Oliveira cho rằng việc đăng cai APEC 2027 tạo cơ hội để Việt Nam chủ động hơn trong việc thúc đẩy các ưu tiên hợp tác kinh tế khu vực, trong đó có chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và thương mại bao trùm. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với các nền kinh tế thành viên, đồng thời phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng trước những biến động của kinh tế thế giới.

Đánh giá dấu ấn mà sự kiện có thể để lại đối với tiến trình hội nhập và vị thế quốc tế của Việt Nam, ông Pedro de Oliveira nhấn mạnh APEC 2027 có thể trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước, kết hợp những lợi ích trước mắt về ngoại giao với các lợi ích kinh tế và cơ cấu mang tính dài hạn.

Theo ông, thông qua việc tổ chức thành công APEC 2027, Việt Nam có thêm cơ hội khẳng định hình ảnh một đối tác tin cậy, chủ động và có trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các cơ chế hợp tác đa phương, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và tăng cường đối thoại giữa các nền kinh tế. Sự kiện cũng có thể tạo thêm động lực để Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác, thu hút nguồn lực quốc tế và nâng cao vị thế trong tiến trình hội nhập.