APEC 2027: Quảng Trị chủ động quảng bá văn hóa, du lịch và thu hút đầu tư

Du khách trải nghiệm các dịch vụ, trò chơi tại điểm du lịch Sông Chày-Hang tối, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nhằm tận dụng cơ hội Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa và hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ngay từ năm 2026, tạo sự lan tỏa trước và trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của Năm APEC 2027.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam cũng như tiềm năng, thế mạnh của các địa phương tới bạn bè quốc tế. Vì vậy, công tác tuyên truyền, quảng bá cần được triển khai chủ động, thống nhất, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027; vai trò, những đóng góp của Việt Nam trong Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cũng như kết quả hợp tác APEC đối với phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững.

Các địa phương cần chủ động giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, sản phẩm đặc trưng và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Việc tuyên truyền phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và các nền tảng phù hợp để lan tỏa thông tin chính thống, mở rộng khả năng tiếp cận đối với các đối tác, nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, lựa chọn những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, danh lam thắng cảnh và sản phẩm du lịch đặc trưng để xây dựng các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh Quảng Trị.

Nội dung quảng bá được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và sự kiện của tỉnh, phù hợp với chương trình chung của Năm APEC 2027.

Đối với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Ban Quản lý Vườn quốc gia chủ động xây dựng, lựa chọn các sản phẩm truyền thông giới thiệu những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, trong đó chú trọng chuẩn bị video, hình ảnh, tư liệu song ngữ Việt-Anh, tăng cường quảng bá trên website và các nền tảng truyền thông để sẵn sàng phục vụ các chương trình, sự kiện liên quan khi có yêu cầu.

Cùng với quảng bá du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh lồng ghép nội dung tuyên truyền về Năm APEC 2027 trong các hội nghị, hội chợ, chương trình kết nối doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, trong đó tập trung giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng, lợi thế phát triển và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, song ngữ Việt-Anh được khuyến khích xây dựng, đăng tải và chia sẻ trên các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác nước ngoài tìm hiểu thông tin về Quảng Trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, có nguồn rõ ràng, tuân thủ các quy định và thông lệ của APEC, đặc biệt là việc sử dụng tên gọi, thuật ngữ, biểu trưng và bộ nhận diện chính thức.

Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số tăng cường tuyên truyền, đồng thời chú trọng phòng ngừa, xử lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến Năm APEC 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa Năm APEC 2027 ngay trong năm 2026; đồng thời xây dựng phương án tăng cường tuyên truyền trong năm 2027, nhất là trước và trong thời gian diễn ra các hội nghị, hoạt động quan trọng.

Việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy bản sắc văn hóa và hình ảnh của tỉnh.

Thông qua việc chủ động chuẩn bị các hoạt động tuyên truyền, văn hóa và quảng bá, tỉnh Quảng Trị hướng tới tận dụng cơ hội từ Năm APEC 2027 để giới thiệu rộng rãi tiềm năng, thế mạnh, giá trị di sản và bản sắc văn hóa địa phương; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới./.