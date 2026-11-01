APEC 2027: Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng hàng không

Trong điều kiện thi công, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn duy trì hoạt động liên tục. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun Group đã phối hợp với hơn 20 nhà thầu và đơn vị tư vấn uy tín; trong đó Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC đóng vai trò lực lượng chủ lực.

Trên công trường, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân Việt Nam đã liên tục lao động với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên đêm, vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Trước khi đưa vào vận hành chính thức, đường cất hạ cánh số 2 đã trải qua chuỗi kiểm tra, rà soát kỹ thuật khắt khe, đánh giá an toàn và hoàn thành các đợt bay hiệu chuẩn khép kín, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định an toàn hàng không quốc tế.

Đường cất hạ cánh số 2 nằm trong một tổng thể hạ tầng hàng không được quy hoạch đồng bộ, hiện đại bậc nhất. Dọc theo chiều dài 3.300 m của đường băng là hệ thống đèn hiệu hàng không hiện đại, kết hợp với hệ thống đèn hiệu CAT II và thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME. Công nghệ này cho phép tàu bay tiếp cận và hạ cánh an toàn ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn bị hạn chế, góp phần nâng cao tính ổn định và độ tin cậy vận hành.

Đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành đưa vào khai thác sau 8 tháng thi công. Ảnh: TTXVN phát

Đường cất hạ cánh số 2 được kết nối trực tiếp với hệ thống đường lăn, sân đỗ mở rộng, tạo nên mạng lưới giao thông nội khu linh hoạt. Điểm nhấn kiến trúc và công năng tiếp theo trong tổng thể dự án là nhà ga hành khách T2 đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến chính thức đi vào khai thác từ tháng 5/2027.

Nhà ga T2 do đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới CPG Consultants (Singapore) đảm nhiệm, lấy cảm hứng độc đáo từ hình tượng phượng hoàng lửa - biểu tượng của sự bứt phá và thịnh vượng. Nhà ga được tích hợp hàng loạt công nghệ hàng không tiên tiến bậc nhất hiện nay như: Hệ thống nhận diện sinh trắc học (Biometrics) toàn trình; kiosk làm thủ tục tự phục vụ (Self check-in) và tự gửi hành lý (Self bag-drop); hệ thống xử lý hành lý tự động thông minh.

Bên cạnh nhà ga T2, dự án còn hoàn thiện các hạng mục chuyên biệt như nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm năng lực đón tiếp, phục vụ các đoàn chuyên cơ cấp cao quốc tế tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra tại Phú Quốc.

Việc chính thức đưa đường cất hạ cánh số 2 vào vận hành thương mại mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, giải quyết bài toán nghẽn hạ tầng và mở ra dư địa phát triển bứt phá cho sân bay Phú Quốc.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. Ảnh: TTXVN phát

Đường băng số 2 giúp sân bay duy trì hoạt động khai thác thông suốt, không bị gián đoạn khi bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026 - 2027, với tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%. Đồng thời, công trình tạo tiền đề kỹ thuật để tiến hành đóng sửa, nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu.

Theo kế hoạch, đường băng số 1 sẽ được cải tạo, kéo dài từ 3.000 m lên 3.500 m và mở rộng tổng chiều rộng lên 75 m. Sau khi hoàn thành, đường băng số 1 có khả năng tiếp nhận các dòng siêu tàu bay thương mại Code F như Airbus A380-800 hay tàu bay chở hàng Boeing 747-8F.

Dự kiến từ tháng 5/2027, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức vận hành song song cả 2 đường cất hạ cánh. Sự kết hợp này sẽ nhân đôi năng lực điều phối, bảo đảm đáp ứng an toàn tuyệt đối cho cả hoạt động bay thương mại thường nhật lẫn các chuyến bay chuyên cơ ngoại giao dày đặc trong Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Đánh giá về định hướng phát triển, ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại. Qua đó, đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2027”.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. Ảnh: TTXVN phát

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những siêu dự án hạ tầng trọng điểm, với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, đã bước vào giai đoạn tăng tốc để bảo đảm hoàn thành đồng bộ các mốc tiến độ đề ra. Đến thời điểm này, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tiến độ công trình nhà ga T2 đạt 80,3%, nhà ga VIP đạt 99,8%, hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 đưa vào khai thác.

Các đơn vị thi công đã huy động lực lượng nhân lực gần 8.000 người, bao gồm đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, công nhân kỹ thuật cùng hệ thống hàng trăm máy móc, thiết bị cơ giới chuyên dụng làm việc trên đại công trường.

Trên các phân khu thi công, nhịp độ làm việc duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm, không chỉ bảo đảm tiến độ cho các hạng mục công trình chính như nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và khu vực sân đỗ, mà còn thể hiện quyết tâm cao độ của Sun Group cùng các nhà thầu trong việc đưa hạ tầng hàng không Phú Quốc về đích đúng hạn.

Đồng thời, việc quản lý, giám sát thi công và kiểm định chất lượng được triển khai nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trên đại công trường đã tạo nên động lực mạnh mẽ, biến nơi đây thành một trong những điểm phát triển hạ tầng hàng không trọng điểm của cả nước trước thời điểm diễn ra sự kiện đối ngoại tầm vóc quốc tế APEC 2027.

Khi toàn bộ các hạng mục công trình hoàn thành và đi vào hoạt động đồng bộ, công suất phục vụ của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng từ mức hiện hữu lên đến 20 - 24 triệu lượt hành khách/năm trong giai đoạn trước thềm APEC 2027. Tầm nhìn năm 2050, nâng công suất toàn sân bay lên mốc 50 triệu lượt hành khách/năm, đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không quốc tế hàng đầu khu vực.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chia sẻ, sự bứt phá về hạ tầng hàng không không chỉ giải quyết bài toán năng lực vận tải hàng không cho đảo Ngọc, mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đầu tư thương mại của tỉnh An Giang nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Đặc biệt, đưa Phú Quốc trở thành một cửa ngõ hàng không quốc tế năng động, hiện đại và văn minh trên bản đồ hàng không thế giới.