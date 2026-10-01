APEC 2027 mở thêm cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Sáng 1/10, Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị toàn diện cho Năm chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 đã trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

*Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết những mục tiêu trọng tâm mà Việt Nam hướng tới khi đăng cai Năm APEC 2027 và công tác phối hợp tổ chức có ý nghĩa như thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu đó?

*Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Có thể nói, việc Việt Nam chủ trì APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước ta. Trong các mục tiêu lớn đặt ra có 2 mục tiêu rất quan trọng.

Mục tiêu đầu tiên, thông qua việc chủ trì Năm APEC 2027, chúng ta sẽ góp phần vào thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC là tạo thuận lợi hóa cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất để tạo cơ hội kinh doanh, tạo việc làm cho người dân của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Và mục tiêu thứ hai, việc đăng cai APEC 2027 cũng là một cơ hội để chúng ta thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực, toàn cầu. Đặc biệt, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC có cơ hội quảng bá địa phương mình về văn hóa, con người, địa danh.

Chính vì thế, để thực hiện hai mục tiêu đó, công tác phối hợp tổ chức rất quan trọng. Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” diễn ra ngày 1/10 là nỗ lực tăng cường sự phối hợp gắn kết giữa Việt Nam với các thành viên APEC, Ban Thư ký APEC nhằm thực hiện được 2 mục tiêu đó.

Việc phối hợp điều phối hết sức quan trọng, thể hiện qua 3 tầng phối hợp. Ở tầng phối hợp thứ nhất ở cấp Trung ương, chúng ta có Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì và thành viên là các bộ, ngành. Sự phối hợp giữa Ủy ban Quốc gia APEC 2007 và Ban Thư ký APEC Quốc gia, với 5 tiểu ban về: an ninh, vật chất, hậu cần, văn hóa, tuyên truyền, nội dung, lễ tân là quan trọng.

Tầng phối hợp thứ hai là sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với các địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện APEC. Tầng phối hợp thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam với tư cách là chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC quốc tế và các thành viên của APEC.

Ba tầng phối hợp này bảo đảm sự nhuần nhuyễn và sự hiệu quả để chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện đạt được 2 mục tiêu lớn đặt ra cho Năm APEC 2027.

*Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, công tác chuẩn bị bộ máy tổ chức và phát triển nguồn nhân lực đã được triển khai ra sao để đáp ứng kỳ vọng của các thành viên APEC, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đối ngoại của Việt Nam?

*Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Xác định đây là một nhiệm vụ đối ngoại hết sức quan trọng, Bộ Ngoại giao với sự chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo cấp cao, thời gian vừa qua, đã xây dựng được bộ máy tổ chức khá mạch lạc, rõ ràng về phân công trách nhiệm. Chúng ta có Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký APEC Quốc gia, 5 tiểu ban. Để vận hành bộ máy tổ chức APEC 2027 như vậy, công tác nhân lực rất quan trọng.

Chúng ta đã huy động cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, có kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện APEC trước đây và đặc biệt là những cán bộ có kinh nghiệm chủ trì các sự kiện trong Năm APEC 2017 tham gia vào các tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Những lực lượng này đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều phối công việc của APEC.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, mỗi lần đăng cai lại có sự khác nhau về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực, do đó công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật là hết sức quan trọng. Chúng tôi đã có sự phối hợp rất chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế, của các thành viên APEC.

Họ rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt và đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC, là một trong số ít thành viên APEC 3 lần đăng cai năm APEC, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị như vậy, với quyết tâm và sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của các thành viên APEC, Việt Nam sẽ bảo đảm tổ chức một năm APEC thành công.

Việc tham gia của cán bộ của chúng ta trong công tác tổ chức APEC không chỉ là để bảo đảm 1 năm APEC thành công mà đây còn là dịp rất quan trọng để chúng ta nâng tầm năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác hội nhập của Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

*Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng