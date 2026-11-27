Thúc đẩy thương mại số, nâng cao năng lực cạnh tranh

Sau hai lần đăng cai thành công vào các năm 2006 và 2017, Việt Nam tiếp tục đảm nhận vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế mà còn là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào định hình chương trình nghị sự hợp tác kinh tế khu vực, mở rộng không gian phát triển cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, thông tin về các định hướng, ưu tiên hợp tác, sáng kiến của Việt Nam cũng như công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong năm.

Tại họp báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 cho biết, với 21 nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển, mối quan tâm và ưu tiên khác nhau, việc tham vấn, tìm kiếm điểm tương đồng về lợi ích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng chương trình nghị sự.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Đến nay, chủ đề và ba ưu tiên do Việt Nam đề xuất đã nhận được sự đồng thuận của các nền kinh tế thành viên, phản ánh mong muốn chung về một kỷ nguyên mới của đổi mới sáng tạo, tự cường và thịnh vượng.

Một trong những nội dung được Việt Nam đặc biệt chú trọng là nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Định hướng này sẽ được lồng ghép trong chương trình hợp tác của các nhóm công tác APEC, từ hiện đại hóa hải quan, phát triển nguồn nhân lực đến tiêu chuẩn, hợp chuẩn, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

“Đích đến cuối cùng của APEC vẫn là đem lại những giá trị thực cho người dân và doanh nghiệp”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Kế thừa những kết quả đạt được tại APEC 2026 ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Việt Nam sẽ tập trung thúc đẩy các chương trình nghị sự liên quan đến thương mại số, kết nối chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và nâng cao khả năng chống chịu của các nền kinh tế.

Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác APEC về số hóa thương mại giai đoạn 2027 - 2030, Việt Nam sẽ chú trọng hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, mở rộng sử dụng chứng từ điện tử và tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống thương mại số của các nền kinh tế thành viên.

Cùng với đó, Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC giai đoạn 2026 - 2035 sẽ được cụ thể hóa trên ba trụ cột: Kết nối hạ tầng, thể chế và con người. Trọng tâm là tăng cường kết nối vận tải đa phương thức, phát triển hạ tầng chất lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tại cửa khẩu và tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân.

Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ, tạo thuận lợi cho cung ứng dịch vụ xuyên biên giới, đặc biệt là các dịch vụ trên nền tảng số; đồng thời khai thác những động lực tăng trưởng mới từ kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc và công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

Đưa doanh nghiệp trở thành điểm nhấn của APEC 2027

Một trong những dấu ấn Việt Nam hướng tới trong vai trò chủ nhà APEC 2027 là tăng cường sự gắn kết giữa các nền kinh tế thành viên với cộng đồng doanh nghiệp, đưa những mối quan tâm của khu vực tư nhân vào quá trình xây dựng chương trình nghị sự.

Dự họp báo có các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam; các tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam; các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam và cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam sẽ chú trọng phối hợp với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp không chỉ tại Tuần lễ Cấp cao mà còn xuyên suốt các hoạt động trong Năm APEC 2027.

“Tóm lại, sự gắn kết giữa các nền kinh tế APEC với doanh nghiệp sẽ là một trong những điểm nhấn của APEC 2027”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp, các startup Việt Nam tiếp cận, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế. Việt Nam cũng dự kiến triển khai sáng kiến APEC Challenge - cuộc thi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dành cho giới trẻ trong khu vực.

Tại các địa phương đăng cai hội nghị, những diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại cũng sẽ được tổ chức nhằm tăng cường tương tác giữa doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách, khai thác tiềm năng hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.

Năm APEC 2027 dự kiến có hơn 200 sự kiện chính thức, diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố, với trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Văn phòng Chính phủ.

Thông tin về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Văn phòng Chính phủ cho biết, 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC đã được triển khai. Các hạng mục trọng điểm về giao thông, trung tâm hội nghị và hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đáng chú ý, việc sử dụng ô tô điện mang thương hiệu Việt phục vụ đưa đón đại biểu sẽ là một trong những điểm nhấn của công tác hậu cần, thể hiện bước phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước cũng như cam kết về chuyển đổi xanh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Ở góc độ quảng bá hình ảnh quốc gia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa nhấn mạnh, Năm APEC 2027 là cơ hội để giới thiệu toàn diện, sinh động về diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của các địa phương sẽ được triển khai xuyên suốt, với sự tham gia, đồng hành của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam hướng tới chuyển hóa các kết quả hợp tác khu vực thành những lợi ích thiết thực, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm đến thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040 về tăng trưởng bao trùm, bền vững, an toàn và sáng tạo.

Năm APEC 2027 đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, sau hai kỳ APEC tại Hà Nội năm 2006 và Đà Nẵng năm 2017. Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc dự kiến thu hút hơn 10.000 đại biểu và hơn 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế.