APEC 2027 mở đường đưa Phú Quốc lên bản đồ du lịch MICE quốc tế

Cơ hội từ APEC và hệ sinh thái mới

Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành nền kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD.

Trong định hướng phát triển các cực tăng trưởng, Phú Quốc được kỳ vọng từng bước trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, cạnh tranh quốc tế và thu hút các sự kiện lớn.

Một góc thị trấn Hoàng hôn - Địa Trung Hải, đảo Phú Quốc. Ảnh: Ngọc Bích - TTXVN

Định hướng này được đặt trong bối cảnh đảo ngọc đang có đà tăng trưởng mạnh. 9 tháng năm 2026, Phú Quốc ước đón 8,573 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,9 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 45.970 tỷ đồng, khoảng 79% doanh thu du lịch toàn tỉnh An Giang.

Sức hút của Phú Quốc cũng được phản ánh qua các bảng xếp hạng quốc tế. Expedia đưa đảo ngọc vào top 10 hòn đảo nổi bật nhất thế giới năm 2026, trong khi Condé Nast Traveler từng xếp Phú Quốc vào top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới. Traveloka SEA Index cũng ghi nhận Phú Quốc dẫn đầu về chỉ số điểm nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, APEC 2027 được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng, không chỉ bởi sự kiện quốc tế quy mô lớn mà còn nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh.

Tâm điểm là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC rộng hơn 157.000m2, gồm 30 phòng họp, sức chứa tới 10.000 người. Công trình có ballroom không cột rộng hơn 11.000m2. Cùng với đó là nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị LRT dài 18km và chuỗi khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp.

Riêng tổ hợp khách sạn tại Bãi Đất Đỏ dự kiến bổ sung khoảng 7.000 phòng. Khi kết nối với giao thông, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch hiện hữu, Phú Quốc có điều kiện hình thành điểm đến MICE quy mô lớn.

Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh: TTXVN phát

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông và tiếp thị Vietluxtour, cho rằng trước thềm APEC 2027, dư địa phát triển của đảo ngọc rất lớn nhờ đòn bẩy hạ tầng. Doanh nghiệp định vị Phú Quốc cho hai dòng khách chủ lực là MICE quy mô quốc tế và nghỉ dưỡng cao cấp dài ngày.

Không chỉ hạ tầng, mạng lưới hàng không mở rộng cũng giúp Phú Quốc tăng khả năng tiếp cận. Các đường bay tới Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và nhiều thành phố của Trung Quốc mở thêm dư địa thu hút khách quốc tế.

Trong khi đó, hệ thống sản phẩm du lịch của đảo đã đa dạng hơn với cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, thị trấn Hoàng Hôn cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí về đêm. Đây là nền tảng để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Theo ông Phạm Hà, CEO Lux Group, du khách đến Phú Quốc vì biển đảo, nắng, gió và trải nghiệm ngắm hoàng hôn. Ông cho rằng việc hạ tầng đi trước là cần thiết, nhưng cần tính đến khả năng kết nối sân bay, cảng biển để phát huy tối đa năng lực của hệ thống.

APEC vì vậy có thể trở thành "bệ phóng" giúp Phú Quốc quảng bá hình ảnh tới cộng đồng quốc tế, đồng thời kiểm nghiệm năng lực tổ chức sự kiện và vận hành một điểm đến quy mô lớn.

Thách thức phát triển bền vững

Cơ hội càng lớn, yêu cầu đối với Phú Quốc càng cao. Trước hết là bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng và năng lực vận hành. Sân bay, cảng biển, giao thông, LRT hay trung tâm hội nghị chỉ phát huy hiệu quả khi kết nối thông suốt với hệ thống lưu trú, dịch vụ và điểm tham quan.

Với một điểm đến đảo, lượng khách tăng nhanh cũng tạo áp lực lên điện, nước, xử lý chất thải, giao thông và môi trường. Những vấn đề này cần được tính toán cho nhu cầu dài hạn, thay vì chỉ phục vụ cao điểm APEC.

Phối cảnh nhà ga T2 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc - một trong những dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Bnews phát

Bà Trần Thị Bảo Thu nhấn mạnh: "Hạ tầng phần cứng chỉ là điều kiện cần". Theo bà, để Phú Quốc thực sự trở thành cực tăng trưởng bền vững, cần có "hạ tầng phần mềm", gồm chính sách quản lý điểm đến minh bạch, giải quyết vấn đề rác thải, bảo tồn rạn san hô, cơ chế thị thực đột phá và năng lực quản trị dịch vụ đồng bộ chuẩn quốc tế.

Nguồn nhân lực cũng là bài toán cần được chuẩn bị. Khi khách quốc tế và phân khúc MICE, nghỉ dưỡng cao cấp tăng lên, Phú Quốc cần đội ngũ có ngoại ngữ, nghiệp vụ và khả năng phục vụ các đoàn khách lớn.

Theo ông Phan Đăng Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, Phú Quốc cần tiếp tục phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nhất là khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn cao để đáp ứng lượng khách quốc tế ngày càng tăng.

Ông cũng cho rằng bên cạnh lưu trú và giao thông, du lịch Việt Nam cần quan tâm hơn đến chất lượng nhân sự. Với dòng khách Nga, doanh nghiệp kỳ vọng có cơ chế phù hợp để thu hút người Nga đồng hành cùng các đoàn khách, tạo thuận lợi trong giao tiếp và giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, con người địa phương.

Một thách thức khác là giữ gìn giá trị cốt lõi của điểm đến. Theo ông Phạm Hà, khi phát triển hạ tầng cần tính đến cảnh quan. Ông dẫn kinh nghiệm Bali và cho rằng điều quan trọng là hòn đảo phải "giữ được cái hồn, câu chuyện, sự bền vững, vẻ đẹp vốn có".

Đây cũng là điều quyết định khả năng tăng trưởng sau APEC. Mục tiêu không chỉ là đón thêm khách trong thời gian diễn ra sự kiện, mà còn nâng chất lượng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng tỷ lệ khách quay lại.

Từ một điểm đến nghỉ dưỡng biển, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành trung tâm du lịch, hội nghị và sự kiện quốc tế. APEC 2027 có thể tạo cú hích về hạ tầng, thương hiệu và thị trường; song sức bật dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng biến những công trình mới thành một hệ sinh thái du lịch chất lượng cao, vận hành hiệu quả và bền vững.