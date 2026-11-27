Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa trao đổi với các đại biểu tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 ngày 27/11, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford và Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đều nhấn mạnh những giá trị Việt Nam mang đến cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), từ kinh nghiệm tổ chức, tinh thần hợp tác đến các định hướng ưu tiên phù hợp với những lợi ích chung của khu vực.

Qua những chia sẻ của hai Đại sứ, Năm APEC 2027 được kỳ vọng sẽ là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các nền kinh tế thành viên.

Từ những ưu tiên chung đến động lực tăng trưởng mới

Nhìn nhận APEC là một diễn đàn hợp tác khu vực có ý nghĩa quan trọng, nơi quy tụ các nền kinh tế lớn cùng những nền kinh tế vừa và nhỏ trong một khu vực năng động, Đại sứ Caroline Beresford cho rằng đây là một cơ hội lớn cho tất cả các nền kinh tế thành viên.

Theo bà, các định hướng và dự án Việt Nam giới thiệu cho thấy nước chủ nhà đang có cách tiếp cận sáng tạo nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội đăng cai APEC 2027, không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển của riêng mình mà còn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford chia sẻ với báo chí bên lề họp báo. (Ảnh: Vy Anh)

Trong những lĩnh vực như khoa học - công nghệ, kết nối số, nâng cao năng suất, khả năng chống chịu và khởi nghiệp trẻ, New Zealand và Việt Nam có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, cùng khai thác những cơ hội mới và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Những định hướng Việt Nam đặt ra cho APEC 2027 cũng nhận được sự đồng tình từ Canada.

Đại sứ Jim Nickel cho biết, qua những nội dung được giới thiệu tại họp báo, Canada nhận thấy nhiều ưu tiên của Việt Nam tương đồng với lợi ích của nước này cũng như các nền kinh tế thành viên khác.

Theo ông, nâng cao năng suất vì tăng trưởng, củng cố khả năng chống chịu của các nền kinh tế, phát huy tính năng động và tìm kiếm những động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới là những nội dung quan trọng Việt Nam có thể đóng góp cho APEC. Bên cạnh đó, các lĩnh vực cụ thể như tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại số trong giai đoạn mới cũng mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng các nền kinh tế thành viên.

Những chia sẻ của hai Đại sứ cho thấy sự quan tâm đối với các định hướng hợp tác mà Việt Nam đề xuất, đồng thời phản ánh kỳ vọng vào việc APEC 2027 sẽ thúc đẩy những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với tăng trưởng, khả năng thích ứng và kết nối kinh tế khu vực.

Chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng Việt Nam

Bên cạnh những ưu tiên về tăng trưởng và kết nối kinh tế, hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và quản lý bền vững tài nguyên cũng được Đại sứ Caroline Beresford đánh giá là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng giữa New Zealand và Việt Nam.

Từ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế phát triển trên nền tảng nông nghiệp thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào những lợi thế tự nhiên, New Zealand nhận thấy những tiềm năng tương tự ở Việt Nam. Theo Đại sứ, hai nước có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, khoa học và công nghệ, qua đó hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển và nâng cao giá trị xuất khẩu.

New Zealand cũng đang tìm kiếm những cơ hội cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. Đại sứ Caroline Beresford cho biết, trong tuần tới, bà sẽ tới Pleiku, tỉnh Gia Lai, thăm một số hộ trồng chanh leo đang ứng dụng khoa học và công nghệ của New Zealand nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu cao hơn. Hoạt động này là một ví dụ về hợp tác thực tiễn, góp phần đưa kinh nghiệm và công nghệ vào hỗ trợ hoạt động sản xuất.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. (Ảnh: Ngọc Anh)

Đối với việc thúc đẩy đồng thuận và tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế thành viên, Đại sứ New Zealand nhấn mạnh đồng thuận là một trong những nguyên tắc nền tảng của APEC.

New Zealand luôn nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận giữa các nền kinh tế có lợi ích đa dạng, nhằm cùng thúc đẩy những vấn đề thực chất.

Đồng thời, bà khẳng định sẽ hướng tới việc tận dụng tối đa các cơ hội để hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Nhắc lại sự hỗ trợ Việt Nam dành cho New Zealand khi nước này đăng cai APEC trước đây, Đại sứ Caroline Beresford bày tỏ mong muốn dành sự đồng hành tương tự cho Việt Nam trong năm tới.

Cùng với New Zealand, Canada cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Việt Nam. Đại sứ Jim Nickel đánh giá Việt Nam là thành viên năng động, tích cực và giàu tinh thần hợp tác trong đại gia đình APEC. Trong gần 30 năm tham gia diễn đàn, Việt Nam đã mang lại nhiều giá trị thiết thực, có lợi cho tất cả các thành viên.

Với kinh nghiệm hai lần đăng cai APEC vào các năm 2006 và 2017, Việt Nam có nền tảng thuận lợi để tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ nhà. Đại sứ Canada bày tỏ kỳ vọng Năm APEC 2027 sẽ đặc biệt thành công, đồng thời khẳng định Canada sẽ ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Việt Nam.

Đặt con người ở trung tâm, phát huy sức hút của Việt Nam

Hợp tác APEC không chỉ hướng tới những mục tiêu kinh tế mà còn đặt con người ở vị trí trung tâm. Đại sứ Caroline Beresford nhấn mạnh, phúc lợi của người dân, những mong muốn và nhu cầu thiết thực của họ luôn là trọng tâm trong các hoạt động của APEC. Theo bà, không thể đạt được những mục tiêu hợp tác nếu không đặt con người lên hàng đầu.

Trong bối cảnh các gia đình và người lao động đang đối mặt với những bất định về tương lai và triển vọng kinh tế, APEC có vai trò quan trọng trong việc gắn kết khu vực năng động này, thúc đẩy hợp tác sâu hơn và bảo đảm khu vực tiếp tục là nơi hội tụ những động lực tăng trưởng mới.

Nhìn về Năm APEC 2027, Đại sứ Caroline Beresford cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tận dụng cơ hội đăng cai, từ tầm nhìn và định hướng tổ chức các hoạt động, hội nghị bộ trưởng đến sức hấp dẫn về văn hóa, du lịch và môi trường phát triển. Bà nhận định các nền kinh tế thành viên đang mong chờ được đến Việt Nam, trải nghiệm sự hiếu khách, nền văn hóa năng động, đa dạng, đồng thời dành thời gian tại một đất nước có sức hút trên bản đồ du lịch thế giới và được ghi nhận nhờ tăng trưởng mạnh mẽ, lực lượng dân số trẻ, có trình độ và năng động.

Với những nền tảng đó, Đại sứ New Zealand bày tỏ tin tưởng Việt Nam có đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Từ những đánh giá về kinh nghiệm, vai trò và các ưu tiên hợp tác đến sự khẳng định đồng hành của New Zealand và Canada, có thể thấy kỳ vọng dành cho Năm APEC 2027 không chỉ nằm ở một sự kiện được tổ chức thành công, mà còn ở những cơ hội hợp tác thiết thực được mở ra.

Đây sẽ là dịp để Việt Nam phát huy những định hướng ưu tiên, tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, góp phần hướng tới một khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, tự cường và thịnh vượng.