APEC 2027: Khẳng định vai trò, vị thế nước chủ nhà, nâng tầm năng lực hội nhập

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời báo chí. Ảnh: Hồng Nhung

Chủ trì Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn, đồng thời là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào chương trình nghị sự chung của khu vực, thể hiện vai trò có trách nhiệm và quảng bá hình ảnh đất nước, con người. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường phối hợp và chuẩn bị đội ngũ nhân lực.

Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo “Chuẩn bị cho năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”. Bên lề hội thảo, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 đã có những trao đổi với báo chí xung quanh việc chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Ba tầng phối hợp để hiện thực hóa các mục tiêu APEC 2027

- Xin Thứ trưởng cho biết những mục tiêu lớn Việt Nam đặt ra khi chủ trì Năm APEC 2027, và công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương của Việt Nam với Ban Thư ký APEC và các nền kinh tế thành viên sẽ được triển khai như thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu đó?

- Có thể nói, việc Việt Nam chủ trì APEC 2027 là một sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước ta. Trong các mục tiêu lớn đặt ra, có hai mục tiêu rất quan trọng:

Thứ nhất, thông qua việc chủ trì Năm APEC 2027, chúng ta sẽ góp phần vào việc thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC: tạo thuận lợi hóa cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất để tạo cơ hội kinh doanh, tạo việc làm cho người dân của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ hai, thông qua việc đăng cai Năm APEC 2027 là cơ hội để chúng ta thể hiện vai trò có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC có cơ hội để quảng bá về văn hóa, con người, địa danh.

Chính vì thế, để thực hiện hai mục tiêu đó công tác phối hợp là hết sức quan trọng. Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” vừa được tổ chức trực tuyến cũng là một sự nỗ lực để làm sao tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa Việt Nam với các thành viên APEC, Ban thư ký APEC để hiện thực các mục tiêu nêu trên.

Việc phối hợp và điều phối hết sức quan trọng, thể hiện qua 3 tầng phối hợp:

Chúng ta đã có Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì. Thành viên là các bộ, ngành. Sự phối hợp giữa Ủy ban APEC 2027, Ban thư ký APEC Quốc gia và 5 tiểu ban (An ninh, Vật chất - Hậu cần, Văn hóa - Tuyên truyền, Nội dung, Lễ tân) rất quan trọng; Sự phối hợp giữa Trung ương, các cơ quan Trung ương với các địa phương và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện của APEC; Phối hợp giữa Việt Nam với tư cách là chủ nhà APEC 2027, Ban thư ký APEC quốc tế và các thành viên của APEC.

Ba tầng phối hợp đấy bảo đảm sự nhuần nhuyễn và hiệu quả, để chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện một cách phù hợp và hiệu quả nhất cho năm 2027, nhằm đạt được hai mục tiêu lớn đã đề ra.

Chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho một năm APEC thành công

- Thưa Thứ trưởng, đối với khối lượng công việc khổng lồ trong Năm APEC 2027, đến nay Bộ Ngoại giao đã có phương án bố trí nhân sự, lượng cán bộ cũng như công tác đào tạo cho các địa phương ra sao để chuẩn bị tốt nhất?

- Xác định đây là một nhiệm vụ đối ngoại hết sức quan trọng, Bộ Ngoại giao dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo cấp cao trong thời gian vừa qua đã xây dựng được bộ máy tổ chức mạch lạc và phân công trách nhiệm rất rõ ràng.

Chúng ta có Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban thư ký APEC Quốc gia và 5 tiểu ban. Để vận hành bộ máy tổ chức APEC 2027 như vậy công tác nhân lực hết sức quan trọng. Chúng ta huy động cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt là kinh nghiệm tổ chức các sự kiện APEC trước đây. Những cán bộ có kinh nghiệm chủ trì APEC 2017 trước đây sẽ tham gia vào các tiểu ban, tham gia vào Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối công việc của APEC.

Tuy nhiên, phải thấy rằng mỗi một lần đăng cai lại có sự khác nhau về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật hết sức quan trọng. Chúng tôi đã có sự phối hợp rất chặt chẽ của Ban thư ký APEC quốc tế, các thành viên APEC. Họ rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt, đồng thời đánh giá Việt Nam là thành viên có ảnh hưởng trong APEC và một trong số ít các thành viên đã 3 lần đăng cai Năm APEC. Các thành viên bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị, quyết tâm và hợp tác phối hợp chặt chẽ, Việt Nam sẽ bảo đảm một năm APEC thành công.

Việc tham gia của cán bộ chúng ta trong công tác tổ chức APEC không chỉ bảo đảm một Năm APEC thành công, mà còn là dịp rất quan trọng để chúng ta nâng tầm năng lực, trình độ của cán bộ hội nhập Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!