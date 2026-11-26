Chiều 26/11, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị làm việc với tỉnh Ninh Bình về việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với điểm cầu của một số Vụ trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương.