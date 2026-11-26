APEC 2027 - Khẳng định tầm vóc hội nhập, khơi mở động lực phát triển
Đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam có thêm cơ hội khẳng định bản lĩnh đối ngoại, đồng thời mở rộng không gian phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bởi vậy, đăng cai APEC không chỉ là trọng trách đối ngoại, mà còn là cơ hội chuyển hóa những lợi thế hội nhập thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/apec-2027-khang-dinh-tam-voc-hoi-nhap-khoi-mo-dong-luc-phat-trien-246261126174103203.htm