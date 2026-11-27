Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần chủ trì họp báo.

Tại họp báo, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin, làm rõ những định hướng, sáng kiến hợp tác Việt Nam dự kiến thúc đẩy trong vai trò chủ nhà APEC, trong đó chú trọng khai thác các động lực tăng trưởng mới, tăng cường gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đích đến cuối cùng của APEC

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quá trình tham vấn, xây dựng chương trình nghị sự và những sáng kiến, kết quả hợp tác Việt Nam dự kiến thúc đẩy trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh, APEC quy tụ 21 nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển, mối quan tâm và lợi ích khác nhau.

Do đó, việc tham vấn, tìm ra mẫu số chung về lợi ích và mối quan tâm của các thành viên có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chủ đề và các ưu tiên hợp tác.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên. Chủ đề và ba ưu tiên hợp tác do Việt Nam đưa ra cho Năm APEC 2027 thể hiện sự đồng thuận về những mối quan tâm và ưu tiên của các thành viên. Thịnh vượng chung là một trong những mục tiêu xuyên suốt của APEC kể từ khi thành lập năm 1989, đồng thời là một trong những mục tiêu lớn của Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Con đường hướng tới thịnh vượng chung được thể hiện qua các ưu tiên hợp tác, trong đó nổi bật là nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh các nền kinh tế đang đối mặt với những giới hạn về phát triển, sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học, công nghệ mở ra cơ hội để các nền kinh tế APEC bứt phá, nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình nghị sự về nâng cao năng suất lao động gắn kết nhiều lĩnh vực hợp tác, từ hải quan, khoa học, công nghệ đến phát triển năng lực số, hài hòa hóa các tiêu chuẩn, hướng tới xây dựng APEC trở thành không gian đầu tư thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thứ trưởng nhấn mạnh, đích đến cuối cùng của APEC vẫn là mang lại những giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Về những sáng kiến và kết quả hợp tác tạo dấu ấn của Việt Nam trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, trên cơ sở chủ đề và các ưu tiên đã đề ra, Việt Nam sẽ chú trọng hai nội dung.

Thứ nhất, các sáng kiến, ý tưởng không chỉ dừng ở những hoạt động riêng lẻ mà còn được đặt trong một chuỗi nội dung hợp tác gắn với chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2027. Việt Nam sẽ lồng ghép các nội dung về nâng cao năng suất, tính tự cường và năng động của nền kinh tế vào chương trình nghị sự của các nhóm công tác, tiểu ban hợp tác trong APEC.

Trong đó, tính tự cường thể hiện ở khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, tính năng động thể hiện ở khả năng thích ứng, tận dụng những cơ hội mới từ kinh tế số và sự chuyển dịch của các chuỗi cung ứng. Chương trình nghị sự của APEC cũng sẽ gắn với các chương trình cải cách kinh tế của từng nền kinh tế thành viên.

Thứ hai, Việt Nam chú trọng tăng cường sự gắn kết giữa các nền kinh tế APEC với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) trong việc cùng các nền kinh tế thành viên xây dựng chương trình nghị sự, bảo đảm phản ánh mối quan tâm và lợi ích của doanh nghiệp cũng như các nền kinh tế.

Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Việt Nam dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời thúc đẩy sáng kiến APEC Challenge - cuộc thi về công nghệ và đổi mới sáng tạo dành cho giới trẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam cũng mong muốn thông qua các hoạt động của APEC tạo cơ hội tăng cường tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Nhân dịp tổ chức Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC tại Gia Lai, Việt Nam dự kiến tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, mời các nền kinh tế thành viên và doanh nghiệp tham dự.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, sự gắn kết giữa các nền kinh tế APEC với cộng đồng doanh nghiệp sẽ là một trong những điểm nhấn của Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ trao đổi với đại biểu tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Kỳ vọng thành quả tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kế thừa, phát huy những kết quả của Năm APEC 2026 và kỳ vọng đối với hợp tác kinh tế khu vực, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá, Trung Quốc cùng các nền kinh tế thành viên đã tổ chức thành công Năm APEC 2026.

Trên cơ sở những thành quả đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự về thương mại số, xây dựng sáng kiến Hà Nội về nâng cao khả năng chống chịu của kinh tế số, đồng thời phát huy những kết quả hợp tác về chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu của các nền kinh tế.

Việt Nam cũng sẽ chú trọng khai thác những động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi nhân khẩu học và các ngành kinh tế mới nổi, trong đó có các sáng kiến, nội dung hợp tác về phát triển kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao dẫn số liệu cho thấy, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi, từ 7% năm 1990 lên 15% năm 2025, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc khai thác những cơ hội tăng trưởng từ quá trình chuyển đổi nhân khẩu học.

Trong Năm APEC 2027, Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy tổ chức đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa sáng tạo, hướng tới chuyển hóa văn hóa, tri thức và sức sáng tạo thành nguồn giá trị mới cho xã hội.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ chú trọng nâng cao năng lực thích ứng, mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp và địa phương thông qua các chương trình phát triển kỹ năng và thu hẹp khoảng cách số.

Kế thừa kế hoạch hành động về số hóa nền kinh tế được thông qua tại APEC 2026 ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Việt Nam sẽ chú trọng thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng doanh nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các thành phố trong khu vực APEC.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng những kết quả hợp tác của Năm APEC 2027 sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm, tăng khả năng tiếp cận y tế, giáo dục và công nghệ, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm thành quả tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi tới mọi người dân trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững, an toàn và sáng tạo của Tầm nhìn Putrajaya 2040.