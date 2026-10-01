APEC 2027: Hơn 50 ngày trước hoạt động đầu tiên, Việt Nam tăng tốc

Xác định 3 ưu tiên cốt lõi

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng ban Thư ký APEC 2027, cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ trên 5 mảng: kiện toàn tổ chức, xây dựng nội dung, hậu cần, đào tạo và tuyên truyền.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được kiện toàn, Đề án nội dung Năm APEC 2027 hoàn thành. Ba ưu tiên cốt lõi được xác định gồm nâng cao năng suất, thúc đẩy hội nhập khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế.

Các tiểu ban và Ban Thư ký APEC đã khảo sát địa điểm tổ chức Hội nghị SOM APEC 2027 tại Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực, hỗ trợ địa phương; tuyên truyền - văn hóa, lễ tân, an ninh - y tế cũng được triển khai.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, về cơ bản, tiến độ 5 mảng công tác có sự tiến triển rất tích cực, đáp ứng được lộ trình đề ra.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng chỉ ra một số vướng mắc về kinh phí đang ảnh hưởng đến tiến độ. Một số cơ quan chưa được bổ sung kinh phí cho các hoạt động năm 2026, trong đó có những nhiệm vụ sắp đến hạn như xây dựng website chính thức và clip quảng bá dự kiến trình chiếu tại lễ bàn giao vai trò chủ nhà APEC 2027 vào tháng 11/2026.

Một số địa phương đăng cai Hội nghị SOM, Hội nghị Bộ trưởng còn lúng túng trong xác định nguồn kinh phí Trung ương và địa phương, ảnh hưởng đến việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng. Một số dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC cũng còn chậm.

Khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đăng cai APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định tầm vóc, vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng ghi nhận sự chuyển biến trong tư duy và cách làm của các bộ, ngành, địa phương, từ tâm thế chuẩn bị sang chủ động triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Trong khi các hoạt động đầu tiên chỉ còn hơn 50 ngày, công tác chuẩn bị phải có tiến độ cụ thể, rõ ràng.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án nội dung Năm APEC 2027; thúc đẩy các sáng kiến ưu tiên, tiếp tục tham vấn và vận động các thành viên APEC. Việc mời, vận động thành viên và khách mời tham dự Tuần lễ Cấp cao cũng cần được triển khai phù hợp.

Về vật chất, hậu cần, Bộ Tài chính được đề nghị khẩn trương trình phê duyệt ngân sách bổ sung năm 2026 và phân bổ năm 2027, bảo đảm kinh phí cho các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là những hạng mục cần thực hiện ngay trong tháng 10. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Các địa phương tổ chức Hội nghị SOM cần phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký và các tiểu ban, chủ động bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần. Tỉnh An Giang phải triển khai đúng tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc; tỉnh Gia Lai đẩy nhanh chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chuẩn bị nhân lực phục vụ ISOM.

Về tuyên truyền, văn hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phê duyệt logo bộ nhận diện và các sản phẩm truyền thông chủ đạo, video clip giới thiệu về Năm APEC, phấn đấu trình trước ngày 15/10; sớm đưa website chính thức APEC vào vận hành thử nghiệm và hoàn thiện thiết kế Trung tâm Báo chí Phú Quốc.

Tiểu ban An ninh và Y tế được yêu cầu chủ động các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn, y tế cho các hội nghị, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

ISOM là phép thử đầu tiên

Đối với ISOM tháng 12/2026, Phó Thủ tướng xác định đây là hoạt động chính thức đầu tiên của Năm APEC, có ý nghĩa kiểm nghiệm công tác chuẩn bị. Ban Thư ký phối hợp với tỉnh Gia Lai chuẩn bị kỹ nội dung, khách mời, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế và tuyên truyền, tạo ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên.

Các bộ, ngành được yêu cầu xây dựng kế hoạch hoạt động trong Năm APEC 2027 thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thành trong tháng 11/2026.

“Chúng ta phải chuẩn bị Năm APEC với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, yêu cầu Việt Nam cơ bản sẵn sàng về mọi mặt khi nhận chuyển giao vai trò chủ nhà tại Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11/2026.