APEC 2027: Hạ tầng điện đón đầu sức nóng tăng trưởng

Cuối tháng 9, Đặc khu Phú Quốc vừa có nắng lại chuyển mưa. Những cơn mưa xối xả liên tục rồi cũng đến lúc tạnh, trời lại hửng nắng, thời tiết trên đảo ngọc những ngày này khá thất thường. Trên nhiều tuyến đường, các công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 vẫn đang trên đà hoàn thiện, nhiều khu vực thi công còn ngổn ngang các hạng mục xây lắp. Phía sau những công trình đang được gấp rút hoàn tất là hệ thống hạ tầng điện cũng đang theo tiến độ về đích.

Từ chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành liên tiếp ba công trình điện trọng điểm trong tháng 8 vừa qua, tiếp thêm nền móng vững chắc về đảm bảo hạ tầng điện lâu dài cho Phú Quốc, đón đầu trước 1 năm chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra tại nơi này.

Các công trình hoàn thành đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng lưới điện tại Phú Quốc; đồng thời tạo động lực bứt phá kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng và sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện tuyệt đối an toàn, ổn định, phục vụ sự kiện APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

*Ba công trình, bước chuyển tăng năng lực cấp điện

Đến Phú Quốc những ngày này, cùng với các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đang được gấp rút hoàn thiện, những dự án điện mới đã hiện diện trong hệ thống hạ tầng của đặc khu. Nhằm tăng năng lực và độ tin cậy cung cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc, đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027, EVNSPC đã đầu tư ba công trình gồm Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc với tổng vốn đầu tư gần 2.165 tỷ đồng.

Theo đó, đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có chiều dài 41,4 km, gồm hai mạch và 75 vị trí trụ; Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc có chiều dài tuyến 40 km, gồm hai mạch và 79 vị trí trụ; trong đó có 2,7 km cáp ngầm; Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc gồm hai máy biến áp 250 MVA và hai mạch đường dây 220 kV đấu nối dài 38 km; trong đó phần cáp ngầm dài 2,7 km.

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, đóng điện ngày 28/8/2026; công trình có quy mô 2x20,7km và 75 vị trí trụ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Sáng 28/8, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam và các đơn vị liên quan đóng điện thành công đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc. Đây là công trình thứ ba liên tiếp được đưa vào vận hành trong tháng 8/2026. Trước đó đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đã được đóng điện ngày 16/8 và trạm biến áp 220 kV Phú Quốc đóng điện ngày 19/8.

Để hoàn thành các công trình trong thời gian ngắn, các đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn; trong đó, giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề lớn. Các tuyến đường dây trải dài trên đặc khu, với nhiều vị trí móng, trụ đi qua đất của tổ chức, hộ dân, khiến khối lượng khảo sát, đo đạc, kiểm đếm lớn. Một số khu đất đã qua nhiều lần chuyển nhượng, thay đổi chủ sử dụng, trong khi có trường hợp chủ đất không sinh sống tại địa phương hoặc vắng mặt trong thời gian dài, gây khó khăn cho việc xác định, liên hệ và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Đặc biệt từ tháng 4, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình thi công. Bởi có những thời điểm các đơn vị phải tổ chức thi công ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, để bảo đảm tiến độ.

Trong khi đó, việc vận chuyển vật tư, thiết bị từ đất liền ra đặc khu cũng đặt ra yêu cầu riêng, trong khi nhiều công trình phục vụ APEC 2027 đồng thời triển khai khiến nguồn nhân lực thi công bị phân tán.

Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đóng điện rạng sáng ngày 16/8/2026. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 934 tỷ đồng, quy mô 2x20km và 79 vị trí trụ; trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Với những đoạn tuyến đi qua khu vực rừng hoặc phần đất của người dân, các đơn vị phải sử dụng thiết bị bay không người lái, Flycam để hỗ trợ khảo sát, kéo dây và tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế. Những yêu cầu và giải pháp thi công đặc thù trên đảo được xử lý song song với việc bảo đảm tiến độ, để ba công trình có thể lần lượt hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 8/2026.

Việc đưa ba công trình vào vận hành đã góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110 kV trên đảo và đáp ứng tiêu chí N-1. Năng lực cấp điện cho Phú Quốc được nâng lên, không chỉ đảm bảo điện trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2027 mà còn tạo nguồn dự phòng cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu trong tương lai.

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, đóng điện ngày 28/8/2026; công trình có quy mô 2x20,7km và 75 vị trí trụ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, sau khi các công trình hoàn thành, EVNSPC cần tiếp tục kiểm tra, theo dõi, hoàn thiện hệ thống, đào tạo lực lượng vận hành và tổ chức diễn tập các phương án xử lý sự cố. Đồng thời lưu ý đến yêu cầu an toàn đối với các công trình điện trên biển khi tàu có tải trọng lớn lưu thông, nguy cơ ảnh hưởng đến cáp ngầm và các trụ điện trên biển. Do đó, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNSPC phối hợp với địa phương và cơ quan quản lý hàng hải nghiên cứu các giải pháp cảnh báo từ xa để bảo vệ công trình này.

Về đảm bảo cung ứng điện cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cũng yêu cầu EVNSPC trao đổi kinh nghiệm từ các đơn vị từng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm điện cho những sự kiện lớn như A50, A80, từ đó xây dựng phương án phù hợp với điều kiện của Đặc khu Phú Quốc. “Đây không chỉ là yêu cầu đối với công trình này mà còn là yêu cầu đối với con người vận hành hệ thống điện ở đây”, lãnh đạo EVN nhấn mạnh.

*Đón đầu nhu cầu điện tăng trưởng

Đứng tại trạm 220 kV Phú Quốc, công trình vừa được đóng điện ít ngày trước, có thể thấy đây không chỉ là một hạng mục mới trong hệ thống điện trên đảo mà còn là điểm nối quan trọng trong hệ thống điện đang vận hành. Ông Nguyễn Phước Quý Hùng, Giám đốc Công ty Điện lực An Giang cho biết, việc đưa vào vận hành trạm 220 kV Phú Quốc đã tạo điều kiện cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc ổn định hơn so với trước đây, tạo khả năng dự phòng cho hệ thống điện trên đảo.

TBA 220kV Phú Quốc có quy mô 2x250MVA và 2x19 km đường dây 220kV đấu nối, được EVNSPC khởi công ngày 20/12/2025, đóng điện thành công vào 23h30 ngày 19/8/2026. Đây là dự án huyết mạch để chuyển đổi cấp điện áp vận hành 220kV cho đường dây Kiên Bình – Phú Quốc, nâng năng lực cấp nguồn lên 500MVA. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Theo Giám đốc Nguyễn Phước Quý Hùng, sau khi đóng điện, Công ty Điện lực An Giang sẽ theo dõi hệ thống 24/7, thường xuyên kiểm tra hành lang tuyến và tổ chức bảo dưỡng. Riêng tuyến đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc có đoạn đi trên biển nên việc quản lý vận hành có những yêu cầu riêng.

“Trong năm nay, sản lượng điện thương phẩm của Đặc khu Phú Quốc khoảng 1 tỷ kWh, tương đương khoảng 1/7 tổng sản lượng điện của An Giang. Con số này cho thấy điện không chỉ phục vụ các công trình Hội nghị APEC mà còn phục vụ một trung tâm du lịch, dịch vụ có nhu cầu điện lớn đang tăng trưởng tại đặc khu”, lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang chia sẻ.

Công nhân điện lực Phú Quốc (PC An Giang) hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Chiều ở Phú Quốc, sau những cơn mưa bất chợt, trời hửng nắng trở lại. Tại các khu nghỉ dưỡng dọc đảo, khách du lịch vẫn khá đông; trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Không khí ấy cho thấy một phần hoạt động du lịch vẫn đang diễn ra sôi động song song với những công trình phục vụ APEC 2027 còn ngổn ngang thi công ở nhiều nơi trên đảo. Nhu cầu điện của Phú Quốc đang hiển hiện sức tăng nóng.

Điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại khách sạn Famiana (đặc khu Phú Quốc). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Đồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phương Anh Đức đã đầu tư tại Phú Quốc từ năm 2008 và đưa khu nghỉ dưỡng Famiana Resort & Spa đi vào hoạt động từ năm 2012. Famiana Resort & Spa được xây dựng trên diện tích 1,8 ha với 100 phòng, công suất sử dụng phòng thường ở mức 65 - 70%, cao điểm có thể lên 80 - 90%. Nhìn vào hoạt động của khu nghỉ dưỡng này, câu chuyện về nguồn điện cũng gắn với từng giai đoạn phát triển của Phú Quốc.

Ông Đồng cho biết: Trước khi Phú Quốc được cấp điện từ lưới quốc gia, doanh nghiệp phải sử dụng máy phát diesel. Chi phí nhiên liệu có thời điểm vượt 600 triệu đồng mỗi tháng. Khi điện lưới quốc gia được đưa ra đảo vào năm 2014, chi phí tiền điện của doanh nghiệp giảm còn một phần ba so với trước. Hiện hóa đơn tiền điện của khu nghỉ dưỡng dao động trên 100-300 triệu đồng/tháng tùy thời điểm.

Ngoài ra khu nghỉ dưỡng này đã lắp điện mặt trời mái nhà, giúp giảm khoảng 30% chi phí điện và thời gian thu hồi vốn dự kiến 4 - 5 năm.

Điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại khách sạn Famiana (đặc khu Phú Quốc). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Từ Famiana Resort & Spa, câu chuyện về nhu cầu điện tiếp tục hiện ra tại khu nghỉ dưỡng Salinda Phú Quốc. Ông Quách Hải Âu, phụ trách an ninh và giám sát kỹ thuật cho biết, khu nghỉ dưỡng có 121 phòng, các hệ thống kỹ thuật hoạt động 24/7. Công suất sử dụng phòng thường ở mức 80 - 90%, có thời điểm đạt 100%.

Chi phí điện của khu nghỉ dưỡng này thường vào khoảng 400 triệu đồng/tháng, cao điểm có thể lên 500 - 600 triệu đồng. Trước nhu cầu sử dụng điện tăng, đơn vị bố trí vận hành các hệ thống điện theo nhu cầu thực tế, tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết vào ban đêm, sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời và phân bổ phụ tải hợp lý theo lượng khách đến lưu trú.

Những con số về tiền điện, công suất sử dụng phòng hay thời gian vận hành của các hệ thống kỹ thuật cho thấy nhu cầu điện tại các khu nghỉ dưỡng gắn trực tiếp với nhịp hoạt động du lịch trên đảo.

Không chỉ vậy, nhu cầu sử dụng điện còn gắn với những cơ sở sản xuất phục vụ phát triển kinh tế biển tại đặc khu. Đến cơ sở sản xuất đá của anh Công, chúng tôi nhận thấy mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 400 cây đá để cung cấp cho các nhà hàng, chợ và người bán hải sản với chi phí tiền điện khoảng 100 triệu đồng/tháng.

Công nhân điện lực Phú Quốc (PC An Giang) kiểm tra hệ thống điện của khách hàng tại cơ sở xuất nước đá của Cty TNHH TK55. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

“Trước đây, cơ sở phải dựa vào máy phát diesel và việc vận chuyển nhiên liệu ra đảo. Khi điện lưới ổn định hơn, cơ sở chuyển một phần hoạt động sang giờ thấp điểm. Điện ổn định giúp dây chuyền sản xuất đá duy trì liên tục, phục vụ các cơ sở kinh doanh thực phẩm và hải sản”, anh Công chia sẻ.

Công nhân ngành điện đang chia sẻ việc sử dụng thiết bị điện tại xưởng làm đá của Công ty TNHH TK55. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Từ hệ thống điện 220 kV đến xưởng làm đá, câu chuyện điện ở Đặc khu Phú Quốc không chỉ nằm trong những con số của một dự án. Bởi đi qua những tuyến đường còn ngổn ngang, những công trình đang hoàn thiện và những cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, có thể thấy nhu cầu điện nơi đây không chỉ được đặt ra cho một sự kiện lớn - Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

APEC 2027 là một mốc quan trọng. Việc Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 được kỳ vọng sẽ là cú hích lớn về đầu tư hạ tầng, cải thiện dịch vụ và nâng tầm vị thế quốc tế của đảo ngọc. Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh Phú Quốc ra toàn cầu, mà còn là dịp để kết nối sâu rộng với cộng đồng kinh tế quốc tế. Sau hội nghị, hệ thống điện đã và đang triển khai tại đây sẽ tạo thêm nền tảng vững chắc lâu dài cho sự phát triển của một đặc khu có nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động kinh tế ngày càng lớn trong tương lai./.