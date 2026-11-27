Việt Nam đang triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, y tế, hậu cần và xây dựng hạ tầng phục vụ APEC 2027, trong đó tập trung bảo đảm an toàn cho chuỗi 200 sự kiện và Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc; đồng thời đẩy mạnh tiến độ 21 công trình trọng điểm trên địa bàn. Đây là những nội dung được đại diện các cơ quan liên quan thông tin tại cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Thông tin về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đặt yêu cầu bảo vệ ở cấp độ cao nhất đối với chuỗi 200 sự kiện và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Công tác bảo đảm an ninh hướng tới ba mục tiêu: tuyệt đối an toàn cho đại biểu, phóng viên; bảo đảm an ninh chặt chẽ nhưng vẫn thông thoáng, thân thiện; sẵn sàng phương án xử lý mọi tình huống về an ninh và y tế. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự APEC 2027, xây dựng các phương án ứng phó với những loại hình nguy cơ đe dọa mới.

Toàn cảnh họp báo.

Về đóng góp vào công tác kiến tạo phát triển, Bộ Công an sẽ tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai những dự án trọng điểm tại Phú Quốc; thúc đẩy xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; phối hợp đề xuất Tuyên bố chung APEC 2027 về nâng cao sức chống chịu và nhận thức số.

Liên quan việc bảo đảm an ninh trong dịp Tuần lễ Cấp cao, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, các phương án sẽ được phân luồng linh hoạt. Trong đó, khu vực mục tiêu hội nghị được bảo vệ ở cấp độ nghiêm ngặt nhất, trong khi các khu vực du lịch khác vẫn mở rộng để tạo điều kiện cho du khách và người dân trải nghiệm văn hóa, du lịch Phú Quốc. Thủ tục xuất nhập cảnh và lưu trú được quản lý theo tinh thần chặt chẽ nhưng thuận lợi, thân thiện và an toàn.

Về công tác lễ tân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, việc đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao tại Phú Quốc có những yêu cầu riêng do đặc thù địa bàn biển đảo, đòi hỏi quy trình điều phối hạ tầng, giao thông và lưu trú chuyên nghiệp.

Toàn cảnh họp báo.

Công tác lễ tân cũng phải bảo đảm chuẩn mực, chu đáo và trọng thị trong suốt 200 cuộc họp diễn ra tại 7 địa phương. Việt Nam sẽ tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên về nghiệp vụ ngoại giao và kỹ năng ứng xử thân thiện. Bên cạnh đó, công tác đón tiếp sẽ kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với việc sử dụng biểu tượng hoa sen, quà tặng mang bản sắc văn hóa Việt Nam cùng quy trình đón tiếp ứng dụng công nghệ xanh.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần, ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ cho biết, tại 7 địa phương diễn ra các hoạt động APEC, các cơ quan chức năng đang rà soát, nâng cấp hệ thống hội trường, phòng họp, cơ sở lưu trú, hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm báo chí.

Một điểm nhấn trong công tác hậu cần là sử dụng dàn xe ô tô điện mang thương hiệu Việt để đưa đón đại biểu, thể hiện cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam.