APEC 2027 - Cơ hội vàng chưa từng có cho doanh nghiệp Việt Nam bứt phá

Cầu Hôn Phú Quốc tạo điểm nhấn giữa không gian biển đảo và quần thể đô thị, du lịch ở phía Nam Phú Quốc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công Năm APEC vào các năm 2006 và 2017. Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất.

Bên lề hành lang Quốc hội, Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) - những cơ hội và thách thức của sự kiện này đối với sự phát triển của kinh tế xã hội.

Kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu

- APEC 2027 được tổ chức tại Việt Nam, đây là sự kiện sẽ quy tập lãnh đạo, đội ngũ lãnh đạo cũng như là cộng đồng doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên và sự kiện này sẽ mở ra những cơ hội gì cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa: Sự kiện APEC 2027 trong năm tới đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng cho Việt Nam. 10 năm trước chúng ta cũng là chủ nhà của sự kiện APEC nhưng lúc đó bối cảnh của thế giới và khu vực rất khác.

10 năm sau chúng ta cũng chủ trì nhưng ở vị thế tầm vóc và uy tín của Việt Nam cũng rất khác. Chính vì vậy đây là một cơ hội vàng chưa từng có cho doanh nghiệp Việt Nam để bứt phá.

Tôi nghĩ rằng đây không chỉ là một sự kiện mà còn là một cơ hội đặc biệt quan trọng cho các doanh nghiệp của Việt Nam kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu và có tính đổi mới sáng tạo rất lớn với hơn 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới - đóng vai trò quan trọng của chiếm tới hơn 60% là thị trường của thế giới.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Nghĩa. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Đây chính là cơ hội vô cùng tuyệt vời cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi, có thể tiệm cận, tiếp cận và bắt nhịp được với các xu hướng của khu vực và thế giới.

Thông qua diễn đàn sẽ là một cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà quản trị về doanh nghiệp Việt Nam hướng tới tiêu chuẩn của khu vực và thế giới.

Tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ

- Việc tổ chức thành công Năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn của Việt Nam trong APEC và với bạn bè quốc tế, đồng thời là cơ hội kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, có những thách thức gì mà chúng ta cần lưu tâm?

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa: Đúng là bên cạnh những cơ hội rất lớn của Việt Nam cho Năm APEC 2027 thì chúng ta cũng cần nhìn nhận ra được nhiều thách thức. Thách thức trong bối cảnh cạnh tranh vô cùng khốc liệt của nền kinh tế khi có sự gia tăng của việc của đổi mới sáng tạo rất lớn. Rất nhiều quốc gia cũng chuyển đổi mô hình và họ đang đi rất xa về mặt phát triển về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ lượng tử.

Việt Nam có thể đi tắt đón đầu trong một chuỗi giá trị bứt phá và chúng ta phải đi tiên phong vào khoa học công nghệ. Tôi hoàn toàn đồng tình với rất nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận trong mấy mấy ngày gần đây chính là câu chuyện chúng ta phải tập trung vào khoa học công nghệ, công nghệ sinh học cùng với công nghệ bán dẫn và lượng tử. Việc tập trung vào công nghệ nông nghiệp, vi sinh và sinh học để tăng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, thậm chí cả nước.

Cánh đồng lúa bát ngát ở Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Giá trị của xuất khẩu nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất lớn, các doanh nghiệp của Việt Nam cần phải tăng hàm lượng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp thông qua việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh để tăng hàm lượng chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp, qua đó tăng thêm giá trị xuất khẩu của mặt hàng này.

Bên cạnh đó, chúng ta cần có đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ và trí tuệ con người Việt Nam. Đó là việc đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghệ lượng tử cũng như là công nghệ bán dẫn và dữ liệu số để các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam có thể cạnh tranh cao hơn.

Như vậy, rõ ràng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là một cơ hội để chúng ta là học hỏi và lĩnh hội được các trình độ về quản trị và phát triển doanh nghiệp với hơn 20 nền kinh tế hàng đầu của thế giới.

Quảng bá hình ảnh bản sắc của Việt Nam

- Với các địa phương, đặc biệt là Phú Quốc, theo đại biểu APEC 2027 sẽ mở ra cơ hội gì trong quảng bá tiềm năng thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu?

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa: Tôi nghĩ đây là một cơ hội vàng cho Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, cũng như là các khu vực các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ. APEC 2027 không chỉ là sự kiện thuần túy mang tính kinh tế mà là một cơ hội để chúng ta quảng bá được thương hiệu và hình ảnh bản sắc của Việt Nam, hình ảnh biểu tượng của kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên mới kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều các đại sứ và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài khi trong những chuyến công tác họ đánh giá rất cao về hình ảnh và mô hình phát triển của Việt Nam. Chính vậy sự kiện diễn ra tại Phú Quốc sẽ là một cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp và người dân của Phú Quốc của An Giang và Đồng bằng ở sông Cửu Long nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung có thể quảng bá hình ảnh của mình.

Công trình kiến trúc Cầu Hôn, biểu tượng du lịch nổi tiếng tại Nam đảo Phú Quốc (An Giang) phục vụ du khách tham quan, du lịch. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Không gì thông điệp quan trọng hơn là trong những ngày diễn ra sự kiện APEC chính là những hình ảnh thương hiệu về bản sắc văn hóa, kiến trúc rồi hội họa, là hình ảnh từ tòa nhà sắp tới sẽ khánh thành để diễn ra sự kiện APEC mang cái đặc trưng văn hóa vùng miền rất lớn - đó chính là hình ảnh của miền Nam.

Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm của địa phương như ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long lên sàn quốc tế, rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới sẽ có mặt ở đó và họ sẽ được tiếp cận với thị trường ở Việt Nam một cách trực tiếp.

Cũng khá lâu rồi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực miền Tây mới có sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Trong khi đó, đây là vùng tiềm năng lợi thế rất lớn của sức mạnh văn hóa mà văn hóa là nguồn lực, là sức mạnh vô biên để có thể là chúng ta là tạo ra giá trị gia tăng trong những sản phẩm kinh tế.

Chính vì vậy, tôi cho rằng Phú Quốc sẽ quảng bá được văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là văn hóa của Nam Bộ đến với thế giới. Thông qua sự kiện APEC, thế giới sẽ không chỉ nhớ và biết đến là Phú Quốc là hòn đảo xinh đẹp mà biết đến là con người Việt Nam vô cùng thân thiện và cũng đầy năng động sáng tạo cũng như đầy tiềm năng.

Xin trân trọng cảm ơn đại biểu Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa!./.

(Ảnh: TTXVN)