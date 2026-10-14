APEC 2027: Cơ hội đưa du lịch MICE Việt Nam bứt phá

APEC góp phần hình thành mạng lưới “đại sứ du lịch” đặc biệt

- APEC 2027 có ý nghĩa như thế nào với việc quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, thưa ông?

-APEC 2027 là sự kiện quốc tế quy tụ các nhà lãnh đạo, doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và truyền thông từ nhiều nền kinh tế. Đây là cơ hội đặc biệt để giới thiệu không chỉ cảnh quan, văn hóa đặc sắc mà còn cả năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ của điểm đến Phú Quốc. Những người tham dự APEC là nhóm khách có khả năng lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong mạng lưới kinh doanh, ngoại giao và xã hội quốc tế. Một trải nghiệm tốt có thể dẫn đến chuyến trở lại, một hội nghị mới, quyết định đầu tư hoặc lời giới thiệu Việt Nam tới đối tác, bạn bè.

TS. Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu tổ chức thành công, APEC sẽ góp phần hình thành mạng lưới “đại sứ du lịch” đặc biệt. Những người từng trải nghiệm Việt Nam có thể tiếp tục kể câu chuyện về đất nước sau khi trở về. Hiệu ứng truyền miệng từ nhóm khách có vị thế và mạng lưới quốc tế rộng mang lại giá trị lớn cho thương hiệu điểm đến.

- Với đặc thù quy tụ các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và giới đầu tư quốc tế, APEC 2027 mở ra những cơ hội gì để Việt Nam phát triển du lịch MICE, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của điểm đến?

- MICE là phân khúc có khả năng tạo giá trị gia tăng cao. Khách MICE không chỉ sử dụng phòng khách sạn mà còn chi tiêu cho hội nghị, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm, giải trí, tham quan và các dịch vụ chuyên biệt.

APEC tạo ra nhu cầu thực đối với toàn bộ hệ sinh thái này. Quan trọng hơn, sự kiện đặt ra chuẩn mực quốc tế cao về năng lực tổ chức, chất lượng dịch vụ và khả năng phối hợp của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đây cũng là cuộc kiểm tra toàn diện đối với hệ thống hội nghị, khách sạn, giao thông, hàng không, công nghệ sự kiện, dịch vụ ăn uống, lễ tân, an ninh và nguồn nhân lực. Kinh nghiệm tổ chức APEC sẽ trở thành tài sản của ngành du lịch nếu được chuẩn hóa và tiếp tục khai thác sau sự kiện.

Việt Nam cần chuyển từ tư duy tổ chức một sự kiện quốc tế sang xây dựng hệ sinh thái điểm đến MICE. Trung tâm hội nghị hiện đại và cơ sở lưu trú tiện nghi là chưa đủ; khách quốc tế còn cần sân bay thuận tiện, giao thông kết nối nhanh, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm đặc trưng địa phương. Hội nghị là lý do để khách đến, còn trải nghiệm mới là yếu tố giữ chân họ lâu hơn và thúc đẩy họ quay trở lại.

Chủ động khai thác hiệu ứng hậu APEC

- APEC 2027 được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa cho du lịch và kinh tế Việt Nam. Theo ông, cần làm gì để phát huy những lợi ích từ sự kiện, thu hút dòng khách quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư lâu dài?

- Lợi ích của APEC có thể nhìn từ nhiều góc độ. Trong thời gian diễn ra sự kiện, hàng không, lưu trú, vận tải, nhà hàng, dịch vụ sự kiện, mua sắm và các ngành kinh tế liên quan đều có cơ hội hưởng lợi trực tiếp. Bên cạnh đó là giá trị thương hiệu. Hình ảnh Việt Nam xuất hiện trên truyền thông quốc tế trong vai trò nước chủ nhà một sự kiện lớn tạo hiệu ứng khác với quảng cáo du lịch thông thường.

Về lâu dài, cần chuyển khách công vụ thành khách du lịch và đối tác tương lai. Một doanh nhân đến Việt Nam dự APEC có thể quay lại cùng gia đình; một doanh nghiệp tham gia hoạt động bên lề có thể trở lại tổ chức hội nghị khách hàng; một nhà đầu tư sau khi trải nghiệm thị trường có thể tiếp tục tìm hiểu cơ hội kinh doanh.

Muốn tạo hiệu ứng hậu APEC, cần chuẩn bị ngay từ trước và trong thời gian diễn ra sự kiện, thay vì chờ thị trường tự phát huy hiệu quả. Việt Nam cần có chiến lược tiếp thị sau APEC, duy trì quan hệ với các hiệp hội, doanh nghiệp và mạng lưới quốc tế, đồng thời chủ động quảng bá sản phẩm MICE và du lịch kết hợp.

- Việt Nam cần khắc phục những điểm nghẽn nào để tận dụng tốt cơ hội này, thưa ông?

- Có bốn nhóm vấn đề cần được giải quyết đồng thời. Trước hết là hạ tầng và khả năng kết nối. Du lịch MICE đòi hỏi độ chính xác cao về thời gian, do đó, việc di chuyển giữa sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị và các điểm tham quan phải thuận tiện.

Tiếp theo là chất lượng dịch vụ. Khách MICE, đặc biệt là khách quốc tế, có yêu cầu cao về tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng nhanh. Một khâu chậm trễ trong vận chuyển, lưu trú hay tổ chức sự kiện đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình.

Nguồn nhân lực cũng cần được chuẩn bị bài bản. Người làm MICE phải có ngoại ngữ, kỹ năng lễ tân, kiến thức văn hóa quốc tế, năng lực sử dụng công nghệ sự kiện và khả năng xử lý tình huống.

Cuối cùng là năng lực điều phối. APEC liên quan đến nhiều lĩnh vực như ngoại giao, giao thông, hàng không, du lịch, văn hóa, y tế, an ninh và truyền thông. Các ngành cần vận hành như một hệ thống thống nhất. Nhà nước giữ vai trò tạo lập hạ tầng, thể chế và môi trường thuận lợi; doanh nghiệp trực tiếp xây dựng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai khu vực sẽ quyết định chất lượng điểm đến.

- Từ cơ hội APEC 2027, Việt Nam cần có chiến lược gì để phát triển hệ sinh thái du lịch MICE; kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị cho các địa phương và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực, quốc tế?

- APEC 2027 nên được xem là bệ phóng, không phải đích đến. Điều cần giữ lại sau sự kiện không chỉ là những công trình được đầu tư mà còn là năng lực đã hình thành, gồm đội ngũ tổ chức sự kiện, quy trình vận hành, hệ thống dịch vụ, công nghệ, mạng lưới đối tác và kinh nghiệm phối hợp liên ngành.

MICE cần được liên kết với các ngành kinh tế khác. Một hội nghị không chỉ tạo doanh thu cho khách sạn và trung tâm hội nghị mà còn thúc đẩy hàng không, vận tải, nhà hàng, mua sắm, giải trí, văn hóa và dịch vụ địa phương.

Đặc biệt, cần phát triển các chương trình du lịch nối dài sau hội nghị. Khách đến Hà Nội, Đà Nẵng hay TP. Hồ Chí Minh có thể kết nối tour đến Phú Quốc, Cần Thơ, Mũi Cà Mau và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Những hành trình liền mạch, đa dạng sẽ giúp phân phối khách giữa các vùng và kéo dài thời gian lưu trú.

Muốn đưa MICE trở thành phân khúc chủ lực, cần đổi mới cách tổ chức và đo lường hiệu quả. Không chỉ tính số đại biểu tham dự mà còn phải đánh giá mức chi tiêu, thời gian lưu trú, số sự kiện quay trở lại, số doanh nghiệp được kết nối và giá trị kinh tế tạo ra cho điểm đến.

APEC 2027 là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam có thể phát triển phân khúc MICE mạnh hơn, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu điểm đến và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực, quốc tế.

- Xin cảm ơn ông!