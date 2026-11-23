Ông Lang Nhất Đinh, đại diện Công ty Furjia Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Ông Lang Nhất Đinh, đại diện Công ty Cổ phần Fujia Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) - doanh nghiệp đang đầu tư dự án tại Việt Nam với hơn 3.000 nhân viên - đánh giá Việt Nam có môi trường đầu tư an toàn, chính sách cải cách đang mang lại những thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 để thúc đẩy mở cửa, thu hút đầu tư và phát triển các lĩnh vực công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI).

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Lang Nhất Đinh đánh giá Việt Nam là quốc gia an toàn và đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam triển khai trong 1 - 2 năm gần đây đã mang lại những thuận lợi cụ thể cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. So với giai đoạn trước, thủ tục phê duyệt dự án cũng đã thuận tiện hơn đáng kể. Vì vậy doanh nghiệp có niềm tin vào triển vọng phát triển tại Việt Nam, mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư và tăng cường hợp tác. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần tiếp tục cải thiện tốc độ và mức độ thuận tiện trong thông quan hàng hóa, rút ngắn thời gian phê duyệt một số hồ sơ, thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và kế hoạch mở rộng đầu tư của doanh nghiệp.

Đề cập những lĩnh vực hợp tác mới, ông Lang Nhất Đinh cho biết các cổ đông lớn của công ty niêm yết và đối tác của doanh nghiệp rất quan tâm đến việc tham gia hỗ trợ Việt Nam xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có các trung tâm tính toán AI. Về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, ông đánh giá việc Việt Nam ban hành luật mới về đầu tư nước ngoài là tín hiệu tích cực, tạo thêm động lực và niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, đề cập việc Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027, ông Lang Nhất Đinh cho rằng đây là sự kiện lớn có ý nghĩa đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. Với tư cách nước chủ nhà, việc tổ chức một hội nghị quốc tế quy mô lớn như APEC sẽ góp phần tạo thêm sự chú ý của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam. Từ góc độ doanh nghiệp, ông kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở cửa đầu tư, đồng thời tăng cường các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư.

Theo ông, thế giới đang bước vào làn sóng phát triển mạnh mẽ của AI, lĩnh vực được xem là động lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, hạ tầng cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng để các quốc gia nắm bắt cơ hội phát triển. Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam có thể chủ động đón đầu xu thế này, thúc đẩy xây dựng hạ tầng phục vụ AI và tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp tư nhân tham gia. Đồng thời, ông cũng kiến nghị Chính phủ Việt Nam xem xét về giá điện, để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, đặt biệt là đầu tư vào lĩnh vực AI cũng như trung tâm dữ liệu.

Ông Lang Nhất Đinh khẳng định doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp vào quá trình xây dựng hạ tầng AI tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Theo ông, APEC 2027 không chỉ là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển mà còn có thể tạo thêm động lực để thúc đẩy môi trường đầu tư cởi mở hơn, thu hút nguồn lực quốc tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới.