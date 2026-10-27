APEC 2027: Các dự án chạy nước rút

Các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc hiện đang bước vào giai đoạn nước rút. Tỉnh An Giang tập trung tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực, kiểm soát tiến độ, đảm bảo hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027.

Trung tâm Hội nghị và triển lãm, nhà biểu diễn đa năng đang giai đoạn thi công. Ảnh: TTXVN

Trên đại công trường Phú Quốc, tất cả các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai với khối lượng công việc lớn và nhiều hạng mục có quan hệ liên thông.

Đến nay, đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành; các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đẩy nhanh thi công hơn bao giờ hết.

Tại các cuộc thị sát trực tiếp của Chủ tịch quốc hội và Phó Thủ tướng Chính phủ gần đây cho thấy sự sát sao trong chỉ đạo và cấp bách của các dự án phục vụ APEC 2027. Cụ thể, trong chuyến kiểm tra thực tế các công trình, dự án tại Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các dự án phải giữ nghiêm tinh thần “3 không”: Không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027; không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật; không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí. Tăng tốc thi công phải đi cùng tuân thủ pháp luật, minh bạch và bảo đảm giá trị sử dụng lâu dài của công trình.

Còn tại chuyến kiểm tra tiến độ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng trực tiếp nắm tình hình triển khai. Trong chỉ đạo về các công trình phục vụ hội nghị, đồng chí yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc công việc trọng yếu, tăng cường kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với tỉnh An Giang và doanh nghiệp để bảo đảm điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ hội nghị.

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, tỉnh An Giang đang tập trung xử lý các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực thi công.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu rà soát năng lực tài chính, nhân lực, thiết bị; chủ động bổ sung nguồn lực và xây dựng phương án bù tiến độ đối với những hạng mục có nguy cơ chậm.

Đến nay, An Giang đã hoàn thành điều chỉnh lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với 9 dự án thuộc diện điều chỉnh; tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn.

Trung tâm Hội nghị APEC đang thi công. Ảnh: TTXVN

Tỉnh An Giang cũng phối hợp với Bộ Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn nghiệm thu các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời đề nghị hướng dẫn chuyên môn đối với Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Theo số liệu báo cáo, đến ngày 22/10/2026, An Giang đã giải ngân 9.385/13.477 tỷ đồng vốn năm 2026, đạt 69,64% kế hoạch. Tỉnh yêu cầu gắn giải ngân với khối lượng thực tế và chất lượng công trình, đồng thời kiểm soát sát tiến độ từng hạng mục, nhất là những công việc phụ thuộc lẫn nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định quan điểm của tỉnh là tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn, hiệu quả và tính bền vững sau đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung xử lý đến cùng các nội dung thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết.

Cùng với thi công, tỉnh chuẩn bị công tác kiểm định, nghiệm thu, vận hành thử, phương án tiếp nhận và quản lý công trình sau đầu tư. Các điều kiện về lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền, nhân lực và tổ chức vận hành sự kiện cũng được phối hợp chuẩn bị đồng bộ.

Mốc 30/6/2027 đang đến gần, trong khi khối lượng công việc còn lại vẫn lớn. Sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, cơ chế tháo gỡ kịp thời và nỗ lực điều hành của tỉnh đang tạo điều kiện để các dự án tăng tốc. Thước đo cuối cùng vẫn là tiến độ thực tế, chất lượng công trình và khả năng khai thác hiệu quả sau hội nghị.

APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước và cơ hội để Phú Quốc giới thiệu năng lực tổ chức, diện mạo hạ tầng và tiềm năng phát triển với bạn bè quốc tế. Hoàn thành các công trình đúng hạn, bảo đảm an toàn, chất lượng và không để xảy ra sai phạm sẽ góp phần tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và tỉnh An Giang.