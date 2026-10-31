APEC 2027: An Giang siết tiến độ, tháo điểm nghẽn để Phú Quốc về đích đúng hẹn

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, tiến độ các công trình tại đặc khu Phú Quốc không chỉ là yêu cầu về xây dựng cơ bản mà còn là thước đo năng lực điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang. Những khó khăn phát sinh cần được nhận diện đúng, xử lý kịp thời, không để điểm nghẽn ở một dự án ảnh hưởng đến tiến độ chung.

An Giang đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc các công trình trọng điểm, quyết tâm hoàn thiện hạ tầng Phú Quốc, sẵn sàng cho APEC 2027.

Ngày 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp giao ban tuần 44, đánh giá tiến độ và tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh, các công trình phục vụ APEC 2027 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung ương và tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phải được kịp thời tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, xây dựng giải pháp cụ thể cho từng vấn đề; chuyển quyết tâm thành hành động và kết quả thực chất. Trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc giữa các dự án chưa đồng đều, việc tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp và đẩy nhanh thi công, nhất là tại những công trình chậm tiến độ, phải được đặt lên hàng đầu.

Mục tiêu tỉnh đặt ra là hoàn thành toàn bộ các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 trước ngày 30/6/2027.

21 dự án trọng điểm: Tiến độ chuyển biến, áp lực vẫn lớn

Theo báo cáo của Sở Tài chính, An Giang đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư kinh doanh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công bố trí cho các dự án là hơn 13.476 tỷ đồng. Đến ngày 26/10, toàn tỉnh đã giải ngân 9.587 tỷ đồng, đạt 71,14% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 6.110 tỷ đồng, đạt 73,66%; vốn ngân sách tỉnh giải ngân 3.477 tỷ đồng, đạt 67,14%.

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Đáng chú ý, nhiều công trình trọng điểm đã ghi nhận khối lượng thi công lớn. Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh đạt 100%, nhà ga VIP đạt 99,8%, nhà ga T2 đạt 80,3%. Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt 77,7%; Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Phú Quốc đạt 80%; đường tỉnh ĐT.975 đạt 61,02%.

Các hạng mục kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt 57,42%, Khu tái định cư An Thới đạt 58,36%. Đây là những kết quả quan trọng, tạo tiền đề để các dự án tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn cao điểm.

Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực vẫn còn không ít áp lực. Tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều, một số công trình còn khối lượng thi công lớn. Những điểm nghẽn chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục giao đất, cho thuê đất; nguồn cung vật liệu xây dựng; di dời hạ tầng kỹ thuật và ảnh hưởng của thời tiết.

Thực tế này đòi hỏi công tác điều hành phải đi sâu vào từng dự án, từng hạng mục, thay vì chỉ dừng ở việc đôn đốc tiến độ chung. Mỗi vướng mắc cần có cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn xử lý và trách nhiệm cụ thể. Đặc biệt, tiến độ giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Siết trách nhiệm, lấy kết quả thực chất làm thước đo

Để tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu UBND đặc khu Phú Quốc khẩn trương xử lý các vướng mắc cục bộ, bàn giao 100% mặt bằng theo đúng thời gian chỉ đạo; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

An Giang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc các công trình phục vụ APEC 2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với đặc khu Phú Quốc rà soát giá đất bồi thường, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, đúng quy định và chính sách đối với người dân. Các thủ tục quy hoạch, đất đai thuộc thẩm quyền và nội dung cập nhật Quy hoạch tỉnh cũng phải được hoàn thiện đúng tiến độ.

Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu, yêu cầu đặt ra là phải bám sát công trường, chủ động phương án thi công, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức tăng ca, làm đêm để bù đắp khối lượng chậm, bảo đảm các mốc tiến độ đã cam kết.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và nhà đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm số liệu về tiến độ, giá trị thực hiện và giải ngân phải trung thực, chính xác. Đây không đơn thuần là yêu cầu về quản lý hành chính mà còn là cơ sở để nhận diện đúng năng lực triển khai, kịp thời điều chỉnh nguồn lực và xử lý trách nhiệm khi phát sinh chậm trễ.

Có thể thấy, yêu cầu tăng tốc các công trình APEC 2027 đang đặt ra áp lực rất lớn đối với bộ máy điều hành của An Giang. Tuy nhiên, đẩy nhanh tiến độ không đồng nghĩa với chạy theo thành tích hay xem nhẹ chất lượng. Các công trình phải được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn, chất lượng kỹ thuật và hiệu quả đầu tư; đồng thời hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống dân cư và không gian phát triển của Phú Quốc.

APEC 2027 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quốc tế quan trọng, đồng thời mở ra cơ hội để Phú Quốc nâng tầm vị thế, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Vì vậy, những công trình được đầu tư hôm nay không chỉ phục vụ một sự kiện trong năm 2027 mà còn phải trở thành tài sản hạ tầng có giá trị lâu dài đối với địa phương.

Thành công của quá trình chuẩn bị APEC không chỉ được đo bằng số lượng công trình hoàn thành đúng hạn, mà còn bằng chất lượng hạ tầng, hiệu quả khai thác và khả năng tạo động lực phát triển bền vững sau sự kiện. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với An Giang trong việc biến quyết tâm chính trị thành năng lực thực thi, biến nguồn lực đầu tư thành những giá trị phát triển cụ thể cho Phú Quốc và toàn tỉnh.