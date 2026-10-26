APEC 2027: An Giang gỡ điểm nghẽn, tăng tốc trên các công trường ở Phú Quốc

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC dần hình thành.

Từ chỉ đạo đến hành động trên công trường

Tại Phú Quốc, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai với khối lượng công việc lớn và nhiều hạng mục có quan hệ liên thông. Đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành; các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đẩy nhanh thi công.

Trong chuyến kiểm tra thực tế các công trình, dự án tại Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group. Đồng chí nhấn mạnh APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, đồng thời mở ra cơ hội để Phú Quốc phát triển hạ tầng, dịch vụ, thương mại và du lịch hội nghị mang tầm quốc tế.

Từ thực tế triển khai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các dự án phải giữ nghiêm tinh thần “3 không”: Không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027; không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật; không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí. Tăng tốc thi công phải đi cùng tuân thủ pháp luật, minh bạch và bảo đảm giá trị sử dụng lâu dài của công trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ thi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng trực tiếp nắm tình hình triển khai. Trong chỉ đạo về các công trình phục vụ hội nghị, đồng chí yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc công việc trọng yếu, tăng cường kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với tỉnh An Giang và doanh nghiệp để bảo đảm điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ hội nghị.

Sự chỉ đạo trực tiếp tại các dự án cho thấy yêu cầu cấp bách của giai đoạn hiện nay: Mỗi vướng mắc phải được nhận diện rõ, mỗi đầu việc phải có trách nhiệm cụ thể và mỗi mốc tiến độ phải được kiểm soát đến cùng.

Công nhân thi công đường tỉnh 975.

Tháo gỡ cơ chế, khơi thông nguồn lực

Để đẩy nhanh tiến độ, An Giang tập trung xử lý các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực thi công. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu rà soát năng lực tài chính, nhân lực, thiết bị; chủ động bổ sung nguồn lực và xây dựng phương án bù tiến độ đối với những hạng mục có nguy cơ chậm.

Hành lang pháp lý cho các dự án tiếp tục được hoàn thiện. Quốc hội ban hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Ngày 28/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 948/QĐ-TTg.

Trên cơ sở đó, An Giang đã hoàn thành điều chỉnh lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với 9 dự án thuộc diện điều chỉnh; tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn. An Giang cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn nghiệm thu các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời đề nghị hướng dẫn chuyên môn đối với Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ thi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ vào tháng 5/2026.

Với trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm các công trình hoàn thành đúng yêu cầu. Đồng chí lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục, đơn giá, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo.

Cơ chế đặc thù mở đường cho việc xử lý những vướng mắc, nhưng không thay thế trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Đây cũng là nguyên tắc để các dự án vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Giữ tiến độ, bảo đảm giá trị lâu dài

Theo số liệu báo cáo, đến ngày 22/10/2026, An Giang đã giải ngân 9.385/13.477 tỷ đồng vốn năm 2026, đạt 69,64% kế hoạch. Tỉnh yêu cầu gắn giải ngân với khối lượng thực tế và chất lượng công trình, đồng thời kiểm soát sát tiến độ từng hạng mục, nhất là những công việc phụ thuộc lẫn nhau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định quan điểm của tỉnh là tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn, hiệu quả và tính bền vững sau đầu tư. Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu tập trung xử lý đến cùng các nội dung thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết.

Cùng với thi công, tỉnh chuẩn bị công tác kiểm định, nghiệm thu, vận hành thử, phương án tiếp nhận và quản lý công trình sau đầu tư. Các điều kiện về lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền, nhân lực và tổ chức vận hành sự kiện cũng được phối hợp chuẩn bị đồng bộ.

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đang được tập trung thi công.

Công nhân tập trung thi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Mốc 30/6/2027 đang đến gần, trong khi khối lượng công việc còn lại vẫn lớn. Sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, cơ chế tháo gỡ kịp thời và nỗ lực điều hành của tỉnh đang tạo điều kiện để các dự án tăng tốc. Thước đo cuối cùng vẫn là tiến độ thực tế, chất lượng công trình và khả năng khai thác hiệu quả sau hội nghị.

APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước và cơ hội để Phú Quốc giới thiệu năng lực tổ chức, diện mạo hạ tầng và tiềm năng phát triển với bạn bè quốc tế. Hoàn thành các công trình đúng hạn, bảo đảm an toàn, chất lượng và không để xảy ra sai phạm sẽ góp phần tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và tỉnh An Giang.