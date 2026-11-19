Phát biểu khai mạc phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC tại thành phố Thâm Quyến, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh các thành viên cần phối hợp hành động, hỗ trợ lẫn nhau và củng cố lợi ích chung để ứng phó với những thách thức trong khu vực. Ông ví các nền kinh tế APEC như những hành khách cùng đi trên một con thuyền, cho rằng đoàn kết và hợp tác là yếu tố cần thiết để vượt qua những biến động.

Tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi APEC thúc đẩy tinh thần đoàn kết và xây dựng chương trình nghị sự hợp tác mang tính xây dựng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phân mảnh và đối mặt với nhiều thách thức. Nhấn mạnh quan hệ đối tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương là định hướng chiến lược của Nga, ông Putin khẳng định nước này là một bộ phận không thể tách rời của khu vực và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của các nền kinh tế thành viên.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến triển vọng kinh tế Mỹ, bày tỏ kỳ vọng Washington sẽ ký thêm nhiều thỏa thuận thương mại trong thời gian tới. Tổng thống Trump thông báo với giới truyền thông rằng Mỹ đã đạt được hơn 20 thỏa thuận thương mại và đang đàm phán với một số nền kinh tế lớn tham dự hội nghị APEC. Ông cũng tuyên bố phản đối các quy định quốc tế có thể hạn chế sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng cần kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn nhưng không được cản trở tiến bộ công nghệ.

Hợp tác và quản lý công nghệ tiếp tục là những nội dung đáng chú ý tại hội nghị. Việc Mỹ siết chặt hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến và các linh kiện phục vụ phát triển AI sang Trung Quốc vẫn là điểm bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong các phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Á đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm việc chia sẻ và quản lý công nghệ AI công bằng, hướng tới ổn định tài chính, an ninh mạng và tăng trưởng bền vững.

Đánh giá tác động của AI đối với kinh tế toàn cầu, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết công nghệ này đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, đồng thời giúp bù đắp một phần tác động từ những cú sốc năng lượng liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Theo bà Georgieva, các nền kinh tế APEC chiếm hơn một nửa hoạt động kinh tế toàn cầu, hiện đạt tốc độ tăng trưởng 3,4% mỗi năm, cao hơn mức 3,1% của kinh tế thế giới. Thương mại toàn cầu cũng tăng trưởng 4,6%, trong đó làn sóng đầu tư vào AI đóng vai trò quan trọng. Bà nhận định AI sẽ tiếp tục là nhân tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh, năng suất và tăng trưởng kinh tế trong trung hạn, đồng thời cảnh báo các nền kinh tế chậm thích ứng với quá trình chuyển đổi công nghệ có nguy cơ tụt hậu.