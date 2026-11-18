APEC 2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11, chiều 18/11/2026, tại Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/apec-2026-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-lien-minh-doanh-nghiep-hoa-ky-apec-post1149127.vnp