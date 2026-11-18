Nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc.