APEC 2026: Thúc đẩy một khu vực châu Á - Thái Bình Dương kết nối và năng động

Công trình trang trí theo chủ đề APEC 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong 12 năm kể từ khi đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã phối hợp cùng các nền kinh tế thành viên APEC khác thúc đẩy tầm nhìn hợp tác, mở rộng từ lĩnh vực giao thông và tạo thuận lợi thương mại sang phát triển kỹ thuật số và tăng trưởng xanh.

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 22 diễn ra năm 2014 tại Bắc Kinh trước đây đã thông qua tầm nhìn về một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hội nhập, đổi mới và kết nối, kêu gọi tăng cường liên kết trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân. Hội nghị Cấp cao APEC năm nay với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” với ba ưu tiên trọng tâm là “mở cửa, đổi mới và hợp tác”, từ đó kỳ vọng giúp các nền kinh tế trong khu vực làm sâu sắc thêm các mối liên kết kinh tế và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới.

Khi các kết nối khu vực ngày càng mở rộng, hợp tác không còn chỉ dừng lại ở thương mại mà đã vươn tới các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, những yếu tố then chốt định hình tăng trưởng trong tương lai. Tại Hội nghị Cấp cao APEC năm 2014 ở Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo và đại diện APEC đã thông qua “Thỏa thuận của APEC về phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng”, trong đó nhấn mạnh đổi mới sáng tạo và cải cách kinh tế chính là những động lực thúc đẩy tăng trưởng khu vực.

Các số liệu thương mại cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của công nghệ trong các mối quan hệ kinh tế khu vực. Theo Cục Hải quan Trung Quốc, trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc sang các nền kinh tế APEC khác đã tăng 8,1%, đạt 4.630 tỷ nhân dân tệ (khoảng 694 tỷ USD).

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thâm Quyến là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ mà Trung Quốc có thể đóng góp vào hợp tác khu vực. Tính đến cuối năm 2025, thành phố này có hơn 2.600 doanh nghiệp AI quy mô lớn, với doanh thu từ hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực AI đạt khoảng 220 tỷ nhân dân tệ.

Tại các diễn đàn doanh nghiệp và AI của APEC diễn ra vào tháng 6/2026, đại diện từ 13 nền kinh tế thành viên đã thảo luận về các ứng dụng AI và hợp tác xuyên biên giới. Đồng thời, các tổ chức từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và một số nền kinh tế khác đã ký kết các thỏa thuận về thương mại hóa công nghệ và phát triển các khu công nghiệp xuyên biên giới.

Những tiến bộ công nghệ này cũng được phản ánh rõ nét trong cơ cấu xuất khẩu của Thâm Quyến. Năm 2025, các mặt hàng như xe điện, pin lithium-ion, sản phẩm quang điện, các sản phẩm tích hợp AI, cùng thiết bị và dụng cụ y tế đã chiếm tổng cộng 25,6% kim ngạch xuất khẩu của Thâm Quyến sang các nền kinh tế APEC khác.

Công nghệ và vốn đầu tư từ Trung Quốc đang góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp trên toàn khu vực. Tại Malaysia, nhà sản xuất pin EVE Energy của Trung Quốc đã đưa giai đoạn hai của nhà máy sản xuất pin lithium đi vào hoạt động. Đây là nhà máy quy mô lớn đầu tiên thuộc loại hình này tại Malaysia. Tại Thái Lan, nhà máy của BYD ở Rayong có công suất sản xuất 150.000 xe mỗi năm và tạo việc làm cho hơn 6.000 người, trong đó khoảng 95% là người lao động sở tại.

Mối quan hệ kinh tế ngày càng phát triển giữa Thâm Quyến và khu vực là một minh chứng tiêu biểu cho tầm nhìn hợp tác rộng lớn hơn này. Trong nửa đầu năm 2026, kim ngạch thương mại của thành phố này với các nền kinh tế APEC khác đạt 1.980 tỷ nhân dân tệ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn đầu tư của các doanh nghiệp địa phương vào các thành viên APEC khác chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Thâm Quyến.