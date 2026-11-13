APEC 2026: Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực, tạo động lực tăng trưởng khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 và các hoạt động liên quan. Hội nghị dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, trong hai ngày 18-19/11, với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”.

Bà Mao Ninh cho biết năm 2026 đánh dấu lần thứ ba Trung Quốc đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà APEC và là lần đầu tiên sau 12 năm nước này đăng cai hội nghị cấp cao. Trong khuôn khổ Năm APEC Trung Quốc, nước này đã phối hợp với các nền kinh tế thành viên tổ chức hơn 300 hội nghị và hoạt động, trong đó có các cuộc họp quan chức cấp cao, 10 hội nghị bộ trưởng chuyên ngành về phụ nữ, thương mại, du lịch, lâm nghiệp, an ninh lương thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lượng, nhân lực, giao thông và tài chính, cùng các hoạt động cấp cao trong Tuần lễ số. Tổng số lượt đại biểu tham dự vượt 10.000 người.

Cùng với thúc đẩy hợp tác đa phương, truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh vai trò của đầu tư hai chiều trong liên kết kinh tế APEC. Theo số liệu được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố ngày 13/11, năm 2025, đầu tư của Trung Quốc vào các nền kinh tế khác thuộc APEC tăng 5,51% so với năm trước, đạt hơn 170 tỷ USD, chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trên toàn cầu. Ở chiều ngược lại, trong 7 nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Trung Quốc năm 2025, có 5 nền kinh tế thành viên APEC. Riêng trong nửa đầu năm 2026, vốn đầu tư thực tế từ các nền kinh tế khác thuộc APEC chiếm hơn 90% tổng vốn đầu tư nước ngoài thực tế vào thành phố Thâm Quyến.

Theo truyền thông Trung Quốc, dòng vốn đầu tư giữa nước này và các nền kinh tế APEC đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng, năng lượng, khai khoáng, sản xuất công nghiệp đến kinh tế số. Đáng chú ý, cơ cấu đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc cũng có xu hướng chuyển từ các hoạt động sản xuất truyền thống sang nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.