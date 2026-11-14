APEC 2026 tập trung thúc đẩy mở cửa, đổi mới và hợp tác

Theo Bộ Ngoại giao, Trung Quốc đã tích cực phát huy vai trò chủ nhà APEC 2026, tạo dấu ấn trong tiến trình hợp tác của diễn đàn, cả về nội dung lẫn công tác tổ chức.

Các hoạt động chính sẽ diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 gồm: Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 (ngày 19-11), Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit, ngày 17 và 18-11), Hội nghị Tổng kết các quan chức cao cấp APEC (ngày 14 và 15-11), các phiên đàm phán văn kiện bắt đầu từ ngày 13-11.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, với 3 ưu tiên: Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác.

Trong đó, ưu tiên "Mở cửa" tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, triển khai chương trình nghị sự về Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP); ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14), thúc đẩy cải cách WTO. Cùng với đó là tăng cường thương mại số, thương mại điện tử, kết nối khu vực và chuỗi cung ứng.

Ưu tiên "Đổi mới" hướng đến đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, nâng cao hiểu biết và kỹ năng số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các dịch vụ công như y tế, giáo dục, giao thông; phát triển kinh tế số, kinh tế internet và cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất.

Ưu tiên "Hợp tác" tập trung ứng phó các thách thức toàn cầu, hướng đến phát triển bền vững và bao trùm. Các lĩnh vực hợp tác gồm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bình đẳng giới, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thanh niên, doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển nguồn nhân lực, du lịch bền vững, phòng chống thiên tai và chống tham nhũng.

Đường phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được trang hoàng với các biểu tượng APEC 2026, ngày 23-10-2026. Ảnh: VCG

Bên cạnh các hoạt động thường niên, Trung Quốc tổ chức 13 hội nghị bộ trưởng và đối thoại cấp cao tại 11 địa phương, kết hợp quảng bá thế mạnh kinh tế, bản sắc văn hóa và sự đa dạng vùng miền. Nước chủ nhà cũng triển khai nhiều hoạt động mới dành cho thanh niên, trưng bày, giới thiệu thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào công tác tổ chức, phục vụ đại biểu.

Theo Bộ Ngoại giao, nhiều hội nghị bộ trưởng APEC về thương mại, chuyển đổi số và AI, an ninh lương thực, lâm nghiệp, năng lượng, nguồn nhân lực, giao thông và tài chính đã thông qua tuyên bố chung, góp phần duy trì đà hợp tác của diễn đàn trong các lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, một số hội nghị bộ trưởng về du lịch, phụ nữ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đạt được đồng thuận.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập năm 1989, là cơ chế hợp tác kinh tế khu vực quan trọng, góp phần thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, tăng trưởng kinh tế, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hợp tác APEC dựa trên 3 trụ cột chính: tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh; hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển bình đẳng, bền vững. Các hoạt động thường niên của APEC gồm hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế, hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao - kinh tế, các hội nghị bộ trưởng chuyên ngành, 5 hội nghị quan chức cao cấp cùng nhiều hội nghị, hội thảo của các ủy ban, nhóm công tác và cơ chế cấp làm việc thuộc các kênh chính phủ, học giả và doanh nghiệp. APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, gồm nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản,...; 9 thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cùng nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động. Các thành viên APEC đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.