Bà Lưu Anh, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên gia, học giả Trung Quốc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, bà Lưu Anh, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và làm việc song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Trung Quốc không chỉ thể hiện sự tự tin của Việt Nam vào con đường phát triển của chính mình, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia quản trị khu vực và thúc đẩy sự thịnh vượng chung.

Nhận định về Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027, bà Lưu Anh cho rằng, những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tầm nhìn xa trông rộng, đặt sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của châu Á-Thái Bình Dương; đây là minh chứng cho tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng lớn cùng năng lực định hình chương trình nghị sự của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là các quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước hết, những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phù hợp với chủ đề năm APEC do Trung Quốc đăng cai: “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng.”

Đặc biệt, đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ba lĩnh vực ưu tiên, như thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, kiến tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, đã giải quyết những vấn đề cốt lõi về cách thức để khu vực châu Á-Thái Bình Dương duy trì mở cửa, đạt được phát triển và giữ vững sự ổn định.

Hơn nữa, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) cùng chương trình nghị sự về kết nối trong giai đoạn mới, đã phản ánh sự đồng thuận quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam về định hướng hợp tác khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thứ hai, điều này đã mở ra không gian mới cho hợp tác Trung Quốc-Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu thông thông suốt tri thức, nhân tài và nguồn vốn, cũng như sự kết nối hiệu quả trong các chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng.

Điều này cho thấy hai bên cần tiếp tục chuyển đổi những thế mạnh công nghiệp mang tính bổ trợ lẫn nhau thành các kết quả cụ thể trong các lĩnh vực như kết nối, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; qua đó giúp hợp tác song phương đóng góp hiệu quả hơn vào sự ổn định và nâng cấp các chuỗi công nghiệp trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ ba, bài phát biểu vừa có tầm nhìn hướng tới tương lai, vừa thể hiện tinh thần vì dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định việc nâng cao năng suất là động lực then chốt cho tăng trưởng thông qua đề xuất phát triển nền kinh tế số, nền kinh tế bạc và nền kinh tế chăm sóc, đồng thời ủng hộ giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại công bằng và bình đẳng, hướng tới lợi ích chung cho mọi người dân và các thế hệ tương lai.

Thứ tư, điều này phản ánh tinh thần trách nhiệm trong việc kế thừa quá khứ để mở đường cho tương lai. Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027 mang đến cơ hội quan trọng để duy trì những thành quả hợp tác đã đạt được trong năm Trung Quốc làm chủ nhà.

Từ Thâm Quyến đến Phú Quốc, Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng cường sự gắn kết giữa các chương trình nghị sự của mình, chuyển tầm nhìn về sự thịnh vượng chung thành những hành động cụ thể, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn người dân. Đây cũng chính là một giá trị dài hạn then chốt từ chuyến thăm và sự tham gia vào các cuộc họp lần này.

Nghiên cứu viên Lưu Anh nhấn mạnh rằng, giá trị lâu dài từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nằm ở việc củng cố hơn nữa sự tương đồng về triết lý phát triển giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời định hướng cho cả hai bên làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kết nối, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Chuyến thăm cũng phản ánh bước chuyển mình của Việt Nam: từ một quốc gia tham gia tích cực vào hợp tác khu vực trở thành một bên đóng góp cho các sáng kiến quan trọng trong khu vực.

Đánh giá về việc Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà của APEC 2027, bà Lưu Anh cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam không chỉ từng lần lượt đăng cai các hội nghị cấp cao APEC, mà còn là hai nước có vị trí địa lý núi liền núi, sông liền sông.

Đặc biệt trong bối cảnh các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu đang được định hình lại, cả hai quốc gia đều sở hữu những lợi thế và tầm ảnh hưởng đáng kể để thúc đẩy hợp tác.

Sự tiếp nối trong các hoạt động của Trung Quốc và Việt Nam tại APEC không chỉ thể hiện qua những chương trình nghị sự, quan điểm và hành động chung, mà còn qua các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy tự do hóa, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, cũng như tăng cường kết nối.

Trên nền tảng đã được xây dựng từ giai đoạn Trung Quốc đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, Việt Nam hiện đang hướng tới việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Điều này bao gồm việc mở rộng phạm vi của chương trình Thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC), triển khai các thỏa thuận miễn thị thực giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào tiến trình thúc đẩy Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) thông qua những đóng góp của Việt Nam trong việc mở rộng thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo phân tích của học giả Trung Quốc, trước hết, có sự tiếp nối về các khái niệm và nội dung nghị sự. Trung Quốc nhấn mạnh vào mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác, trong khi Việt Nam đề ra ba ưu tiên trọng tâm: nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, cùng với việc cải thiện đời sống người dân.

Cả hai bên đều có chung định hướng: mở rộng không gian thông qua mở cửa, tạo đà phát triển thông qua đổi mới, và mang lại lợi ích cho người dân thông qua hợp tác.

Tiếp đến là chuyển đổi các kết quả đạt được thành những dự án cụ thể, thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như đường sắt xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho thủ tục hải quan và hợp tác chuỗi công nghiệp, đồng thời đúc kết những kinh nghiệm thu được để xây dựng các sáng kiến nâng cao năng lực trong khuôn khổ APEC.

Trong lĩnh vực kinh tế số và AI, cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như chú trọng đào tạo nhân lực số; qua đó bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ sẽ chuyển hóa thành năng suất lao động cao hơn.

Ngoài ra, việc Trung Quốc và Việt Nam lần lượt đảm nhận vai trò chủ nhà APEC không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao trách nhiệm giữa các quốc gia chủ nhà, mà còn thể hiện sự tiếp nối liền mạch về triết lý phát triển, chương trình nghị sự hợp tác và các sáng kiến thiết thực.

Hai nước hoàn toàn có khả năng biến mối quan hệ hợp tác song phương thành một mô hình thúc đẩy sự thịnh vượng chung trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cuối cùng là tận dụng những thế mạnh đặc thù của Việt Nam để tạo nên các điểm nhấn. Việt Nam có thể phát huy vị thế là cầu nối giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, để thúc đẩy sự hài hòa các quy định trong khu vực.

Việt Nam cũng có thể vận động tạo thuận lợi cho quy trình cấp ABTC đối với các doanh nhân đủ điều kiện, đồng thời nghiên cứu thêm các biện pháp tạo thuận lợi về thị thực và khả năng thiết lập các thỏa thuận miễn thị thực lẫn nhau giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Hơn nữa, với tư cách là thành viên của CPTPP, Việt Nam có thể ủng hộ việc kết nạp các thành viên mới đáp ứng được các tiêu chuẩn đã đề ra, qua đó thúc đẩy hợp tác mở dựa trên sự đồng thuận giữa các thành viên hiện tại, đồng thời góp phần đặt nền móng cho việc hiện thực hóa FTAAP trong tương lai.

Bà Lưu Anh nhấn mạnh rằng, giá trị độc đáo của Năm APEC Việt Nam cần được thể hiện qua việc chuyển đổi các cam kết về mở cửa thành cơ hội kinh doanh, chuyển đổi sự kết nối thành những kết quả phát triển hữu hình, và chuyển đổi các thành tựu đổi mới sáng tạo thành những cải thiện trong đời sống của người dân./.