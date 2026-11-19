Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng 19/11, tại Thâm Quyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 và có bài phát biểu với tiêu đề "Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, tiếp tục viết nên chương mới 'Kỳ tích châu Á-Thái Bình Dương.'"

Trong phát biểu, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng thế giới hiện đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, sự đổi mới công nghệ và công nghiệp đang nở rộ.

Trước những cơ hội và thách thức mới, hợp tác châu Á-Thái Bình Dương phải thích ứng với tình hình mới, có những bước đi mới và tạo ra một diện mạo mới để thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương hỗ trợ lẫn nhau, cởi mở và hội nhập, đổi mới mở rộng và phát triển toàn diện.

Theo ông Tập Cận Bình, các thành viên trong đại gia đình châu Á-Thái Bình Dương cùng chung một con thuyền. Để vượt qua những thách thức, các nền kinh tế cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường gắn kết lợi ích và vun đắp tinh thần cộng đồng.

Ông nhấn mạnh, xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương đòi hỏi duy trì sự cởi mở, hội nhập, thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh đó, cần lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển và kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển toàn diện. Với sự đa dạng về trình độ và nhu cầu phát triển, các nền kinh tế cần phát huy thế mạnh, tăng cường hợp tác, bảo đảm thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi.

Hướng tới mục tiêu này, ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất cùng xây dựng bốn trụ cột của cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương. Thứ nhất, tăng cường trụ cột kinh tế và thương mại. Thúc đẩy sự kết nối của các thỏa thuận kinh tế và thương mại khu vực, tăng cường đối thoại chính sách Khu Thương mại Tự do Á-Thái Bình Dương (FTAAP), và nâng cao năng lực tham gia của tất cả các bên vào các thỏa thuận kinh tế và thương mại cấp cao.

Thứ hai, nâng cấp trụ cột kết nối. Củng cố "kết nối cứng" bằng cách cải thiện mạng lưới cơ sở hạ tầng; Tăng cường "kết nối mềm" bằng cách thúc đẩy sự phối hợp chính sách và quy định; Củng cố "kết nối trái tim” bằng cách thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thứ ba, xây dựng trụ cột đổi mới. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng số, cải thiện quản trị và hợp tác dữ liệu khu vực, tạo ra một hệ sinh thái mở và đổi mới, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, và thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp hướng tới sự phát triển mới.

Thứ tư, củng cố trụ cột phát triển. Thúc đẩy hợp tác khu vực về an ninh năng lượng và lương thực, làm sâu sắc thêm quản trị tham nhũng xuyên biên giới, tăng cường sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, và đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững./.