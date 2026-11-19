Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 18/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo nhà lãnh đạo Nga, tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế thành viên APEC dự kiến đạt 4,8% trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu. Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của diễn đàn và triển khai các dự án, sáng kiến chung với các đối tác. Trong 10 năm qua, hơn 80 dự án lớn như vậy đã được hoàn thành.

Về hợp tác thương mại, kim ngạch trao đổi giữa Nga và các nước ASEAN tăng gần 60% trong 10 năm qua. Trong khi đó, thương mại giữa Nga với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tăng gần 30% trong 8 tháng đầu năm 2026, tập trung vào các mặt hàng phi năng lượng và sản phẩm đổi mới sáng tạo. Tổng thống Putin khẳng định quan hệ đối tác với khu vực này là định hướng chiến lược của Moskva và Nga là một nền kinh tế hàng đầu thế giới với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 3 năm qua đã tăng trưởng hơn 10% theo giá trị thực.

Trong lĩnh vực công nghệ, Nga sẵn sàng chia sẻ năng lực về giải pháp số và trí tuệ nhân tạo (AI) với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và an ninh dữ liệu. Moskva cũng quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ cao, đặc biệt là sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.