Ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đã thảo luận về triển vọng đạt thỏa thuận thương mại trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Delta, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết hai nhà lãnh đạo trao đổi về “những nỗ lực đang được triển khai nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại cùng có lợi”.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington và Ottawa gần đây phát đi những tín hiệu lạc quan hơn về khả năng nối lại đàm phán, sau khi các biện pháp áp thuế của Mỹ gây sức ép đối với nhiều ngành kinh tế chủ chốt của Canada.

Tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Carney đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ, cho rằng những yêu cầu của Washington xâm phạm chủ quyền Canada.

Trong chuyến công du châu Á lần này, ông cũng gây chú ý khi đề cập khả năng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể trở thành những nhà tuyển dụng thay thế, tạo việc làm cho công nhân ngành ô tô Canada nếu Tổng thống Trump không từ bỏ các biện pháp áp thuế đối với ngành này.

Phát biểu trên mạng xã hội X ngày 16/11, cố vấn thương mại Mỹ Peter Navarro chỉ trích phát biểu của ông Carney, cảnh báo Canada về nguy cơ Trung Quốc lấn át nền kinh tế nước này.

Trước cuộc gặp với ông Trump, Thủ tướng Carney cho biết Tổng thống Mỹ đã tìm hiểu về quan hệ Canada – Trung Quốc và định hướng hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, theo ông, vấn đề quan hệ Ottawa – Bắc Kinh không nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo Mỹ.