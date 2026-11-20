Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến,Trung Quốc ngày 19/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 diễn ra tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Sheinbaum nhận định thế giới đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn nhờ các tiến bộ vượt bậc về khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), song vẫn phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng sâu sắc.

Theo nhà lãnh đạo Mexico, sự phát triển không chỉ được đo lường bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô thị trường hay năng lực công nghệ, mà còn phải được đánh giá thông qua chất lượng cuộc sống của người dân.

Tổng thống Sheinbaum dẫn chứng những thành tựu của Mexico trong việc triển khai mô hình phát triển gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, qua đó giúp hơn 17 triệu người thoát nghèo trong những năm qua. Nữ nguyên thủ này nhấn mạnh sự phát triển của một quốc gia không nên trở thành rào cản đối với các quốc gia khác, mà cần mở ra những cơ hội mới cho tất cả các bên. Theo bà Sheinbaum, đầu tư cho sự phát triển của các quốc gia khác không phải là sự mất mát, mà là đóng góp vào việc xây dựng một thế giới ổn định, công bằng và thịnh vượng hơn.

Nhắc lại những nguyên tắc nền tảng của APEC kể từ khi diễn đàn này được thành lập năm 1989, nhà lãnh đạo Mexico kêu gọi đẩy mạnh hợp tác kinh tế, không chỉ thông qua mở rộng thương mại và đầu tư mà còn thông qua chia sẻ tri thức, phát triển công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, củng cố chuỗi giá trị và tạo việc làm có chất lượng.

Tổng thống Sheinbaum cũng bày tỏ mong muốn các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục thúc đẩy tinh thần hợp tác vì phát triển và thịnh vượng chung tại APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, đồng thời gửi lời mời lãnh đạo các nền kinh tế thành viên tới Mexico tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 35 vào năm 2028.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, Tổng thống Sheinbaum đã có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm; Tổng thống Mỹ Donald Trump; Thủ tướng Canada Mark Carney và một số lãnh đạo khác nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ.

Nhà lãnh đạo Mexico cũng đã giới thiệu trước cộng đồng doanh nghiệp APEC chương trình phát triển kinh tế “Kế hoạch Mexico”, hướng tới thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tăng cường vị thế của Mexico trong chuỗi giá trị toàn cầu.