Đây là thông điệp được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đưa ra tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, diễn ra tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Hội nghị APEC lần thứ 33. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết, phát biểu tại hội nghị ngày 19/11, ông Anwar Ibrahim kêu gọi củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, bảo đảm thương mại tiếp tục là động lực tạo ra cơ hội thay vì gây chia rẽ. Ông cho rằng các nền kinh tế APEC cần duy trì cam kết hợp tác và hội nhập kinh tế nhằm bảo đảm tăng trưởng và thịnh vượng chung trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng bất ổn.

Theo Thủ tướng Anwar Ibrahim, thịnh vượng chung cần gắn với việc tạo thêm việc làm có chất lượng, cải thiện sinh kế và bảo đảm người dân có cơ hội tham gia, đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế. Ông lưu ý những gián đoạn gần đây cho thấy căng thẳng địa chính trị, tình trạng mất an ninh năng lượng và các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu có thể nhanh chóng tác động đến đời sống người dân trong khu vực. Vì vậy, mục tiêu thịnh vượng chung cần đi đôi với việc nâng cao khả năng chống chịu, trong đó có việc bảo đảm an ninh mạng. Nhà lãnh đạo Malaysia cho rằng sức mạnh của cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương không nên chỉ được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng, mà còn qua khả năng tạo ra cơ hội, thu hẹp bất bình đẳng và chung tay xây dựng khả năng phục hồi.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh những quyết định được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 sẽ góp phần định hình khả năng phục hồi kinh tế và sự thịnh vượng của khu vực trong nhiều thế hệ tới. Ông khẳng định Malaysia tin tưởng hợp tác khu vực cần tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các quan hệ đối tác toàn cầu, đặc biệt với các nền kinh tế đang phát triển và khu vực phương Nam toàn cầu. Việc tăng cường kết nối liên khu vực sẽ góp phần củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy hình thành một trật tự kinh tế toàn cầu cân bằng và công bằng hơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia kiên định ủng hộ cách tiếp cận thống nhất, dựa trên các nguyên tắc đạo đức trong quản trị kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, các nền kinh tế APEC cần bảo đảm những tiến bộ công nghệ mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đặc biệt là các nền kinh tế thuộc khu vực phương Nam toàn cầu, thay vì bị sử dụng vào những mục đích gây hại.

Quang cảnh Hội nghị APEC lần thứ 33. Ảnh: TTXVN phát

APEC gồm 21 nền kinh tế thành viên thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới thúc đẩy thương mại tự do trong khu vực. Các nền kinh tế thành viên APEC hiện chiếm gần 40% dân số thế giới, gần 50% thương mại toàn cầu và hơn 60% GDP toàn cầu. Malaysia là một trong 12 nền kinh tế sáng lập APEC vào năm 1989.